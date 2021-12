Laeiszhallen-Orgel in Hamburg für einen Euro verkauft Stand: 21.12.2021 17:50 Uhr Hamburg hat die große Konzert-Orgel in der Laeiszhalle verkauft. Das Instrument von 1951 geht für den symbolischen Preis von einem Euro an eine Kirchengemeinde in Bayern.

von Daniel Kaiser

Eine große Traditions-Orgel verlässt Hamburg. Das Instrument der Laeiszhalle mit 56 Registern und 4527 Pfeifen wird künftig in der evangelischen Kirche im fränkischen Münchberg erklingen. Die Gemeinde hat die Orgel für einen symbolischen Euro von der Stadt Hamburg gekauft und sich vertraglich dazu verpflichtet, das Instrument abzuholen und als Ganzes zu erhalten. Experten rechnen damit, dass die Kirchengemeinde etwa 400.000 Euro investieren muss. Mit dem Verkauf ist nun der Weg für ein neues Instrument in der Laeiszhalle frei.

Die jetzige Orgel ist zu schwach auf der Brust

In den vergangenen Jahren war die Laeiszhallen-Orgel kaum noch erklungen. Das Instrument der Hamburger Orgelbaufirma Beckerath stand von Anfang an in der Kritik, nicht zur Akustik des Saales zu passen. Man habe damals nach dem Krieg eigentlich eine Kirchenorgel in den Konzertsaal gebaut, sagt Hamburgs Orgelbeauftragter Alexander Steinhilber von der Kulturbehörde: "Die Orgel hat nicht die Gravität, wie man sie sich für einen Konzertsaal wünscht. Schon in der Mitte des Konzertsaals hat sich der Klang stark reduziert. Am besten hört man sie auf der Bühne." Schon am Anfang habe es vergebliche Versuche des Unternehmens Telefunken gegeben, das Instrument elektronisch zu verstärken. Die Entscheidung für einen Orgelneubau in der Laeiszhalle ist bereits gefallen. Mit dem Verkauf ist nun auch eine würdige Lösung für das momentane Instrument da.

Eine neue Orgel soll in der Laeiszhalle erklingen

Die Orgel wird spätestens im Sommer 2023 abgebaut und nach Bayern transportiert. Danach bekommt die Laeizshalle eine neue Orgel, die besser zum Konzertsaal passt. Eine Orgelkommission hatte dazu geraten, den Klang des Originalinstruments von 1908, dem Jahr der Laeiszhallen-Eröffnung, zu rekonstruieren. Es handelte sich um ein Instrument der renommierten Orgelbaufirma Walcker.

Nach dem Krieg habe man in einer Aufbruchstimmung allerdings einen neuen Klangtyp schaffen wollen und habe sich deshalb für kleines Geld von der Walcker-Orgel getrennt. "Das muss man heute als Fehler betrachten", erklärt Alexander Steinhilber. Das Instrument sei noch bis 1949 für Radiosendungen des britischen Soldatensenders BFN genutzt worden.

Optisch wird es in der Laeiszhalle kaum einen Unterschied geben

Die sichtbaren Orgelpfeifen, der sogenannte Orgel-Prospekt, gewissermaßen das Gesicht der Orgel, stammt noch vom Instrument von 1908. Dieses denkmalgeschützte Ensemble wird auch künftig zu sehen sein. Auch das neue Instrument wird sich hinter diesen Pfeifen verbergen. Lediglich die Holzverkleidung, die die Nazis für ihre Morgenfeiern weiß angestrichen haben, wird in den braunen Originalzustand versetzt. Für das Konzertpublikum wird sich also optisch fast nichts ändern, nur der Klang wird ein anderer sein. Der Neubau soll zweieinhalb bis drei Millionen Euro kosten.

Laeishalle - neuer Orgel-Standort?

Auch wenn in den vergangenen Jahren das Konzertpublikum den Orgelklang kaum vermisst hat, hält Alexander Steinhilber einen Neubau für wichtig. Alle wichtigen neuen Konzerthäuser hätten auch eine große Orgel. "Wir haben alle erlebt, wie begeistert das Publikum in der Elbphilharmonie von Orgelkonzerten ist. Und auch die Laeizshalle hat das Potenzial, ein sehr guter Orgelstandort in Hamburg zu werden", sagt Steinhilber.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 21.12.2021 | 18:00 Uhr