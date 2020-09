Stand: 04.09.2020 15:11 Uhr - NDR Info

L'Eclair: Mit Funk, mit Melodie, ohne Text

L'Eclair treten am 17. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

L'Eclair machen echte Musik aus den Bergen. Aber nein, wer Alphörner und Blasmusik erwartet, ist bei der Schweizer Band falsch. Die Gruppe aus Genf besteht aus sechs Musikern, die sich gerne mal für ein paar Tage zusammen in die Berge zurückziehen, um an ihren Alben zu arbeiten. Heraus kommt dabei ein funkig-psychedelischer Sound, der komplett ohne Text funktioniert. Allein deshalb wird der Auftritt von L'Eclair sicherlich aus dem Reeperbahn Festival herausragen. "Je mehr das Publikum tanzt, desto besser spielen wir", sagt Bassist Elie Ghersinu gern. Das mit dem Tanzen dürfte bei den Corona-bedingt bestuhlten Locations 2020 allerdings schwierig werden - eine neue Herausforderung für die Band.

L'Eclair beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Instrumental, Funk Gründung 2015 Tasteninstrumente Sébastien Bui Gitarre Stefan Lilov Bass Elie Ghersinu Schlagzeug Yavor Lilov Mellotron, Perkussion Alain Sandri Bongos Quentin Pilet

