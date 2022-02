Kulturforum auf Kampnagel: Amateurmusik im Fokus Stand: 03.02.2022 14:34 Uhr Neben Berufsmusiker*innen gibt es in Hamburg 296.158 Laien-Musiker*innen. Sie standen im Fokus der Diskussionsrunde "Amateurmusik - Privatsache oder gesellschaftliche Aufgabe?" auf Kampnagel. Beitrag anhören 3 Min

von Petra Volquardsen

Ob Tangomusik auf dem Akkordeon, richtig guter Chorgesang oder türkische Lauten-Klänge - Amateurmusik in Hamburg klingt ganz unterschiedlich. Ludger Vollmer vom Landesmusikrat ist begeistert: "296.158 Personen, die aktiv Amateurmusik machen in Hamburg, stellen Sie sich das mal vor." Der 14-jährige Taylan ist einer von ihnen: "Ich spiele seit acht Jahren Saz, mir macht es mega Spass."

Problem: Mangel an Probenräumen

Die Freude am Musik machen - gerade auch gemeinsam - treibt Hamburgs Amateurmusiker an. Hier und da drückt aber auch mal der Schuh. Etwa beim Thema Räume, sagt Chorleiter Matthias Mensching von Hamburg Vokal: "Wir haben einen festen Probenraum, den können wir aber gerade nicht nutzen." Stattdessen versuche man, in unterschiedlichen Schulen unterzukommen - nicht immer einfach.

Amateurmusik braucht Platz. Das sieht auch Kultursenator Carsten Brosda. Aber: die Konkurrenz ist groß. "Wir müssen viel strukturierter gucken, dass wir Räume für kulturelle Nutzung - und zwar auch für amateurkulturelle Nutzung - aufrecht erhalten", meint Brosda. Schulräume nicht über die einzelnen Schulen, sondern zentral vergeben, das ist ein großer Wunsch.

Landesmusikrat wünscht sich jährliche Pauschalsumme

Außerdem wird der Wunsch geäußert, dass der Landesmusikrat eine jährliche Pauschalsumme bekommt, die er weiterleiten kann an die Orchester und Chöre, damit diese einen kleinen Zuschuss bekommen für die Ausgaben, die sie haben. "Ich denke an die Honorierung der Dirigenten, ich denke an Notenbeschaffung, ich denke an Instrumentenbeschaffung".

Ulrike Liedtke vom Deutschen Musikrat findet: Vom Sport könnte man sich einiges abgucken, etwa die Übungsleiterpauschale. Unterstützung ist aus Sicht des Landesmusikrats nicht nur Projekt-weise, sondern durchgängig nötig: "Wofür ich mich gerne einsetzen möchte, ist eine Strukturförderung. Damit man erstmal eine Basis hat, von der man ausgehen kann und alles andere organisieren kann."

Neue Strukturen für die Unterstützung der Amateurmusik

Musik ist wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Stadt, sagt Ludger Vollmer vom Landesmusikrat: "Sie stärkt die Gemeinschaft zwischen den Generationen und in den Nachbarschaften, hilft der Identitätsbildung und führt über kulturelle Grenzen hinweg." So wie seit mittlerweile 20 Jahren die Projekte von Musica Altona, die mit Geigen, Gitarrenensemble oder Ukulelen die Begegnung in der Musik schaffe.

Kultursenator Carsten Brosda verspricht: Zusammen mit dem Landesmusikrat sollen neue Strukturen geschaffen werden - und so künftig auch die Amateurmusik in Hamburg unterstützt werden. "Momentan hat die Stadt Hamburg im Kulturhaushalt vom Senat keinen einzigen Cent für die Förderung von Amateurmusik bekommen. Das ist die Tradition, wir sind gerade dabei, einen Tanker zu drehen", macht Brosda Hoffnung.

