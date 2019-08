Stand: 12.08.2019 14:35 Uhr

Konzertkino vor der Elbphilharmonie

Bereits zum dritten Mal findet in diesem Sommer das Elbphilharmonie Konzertkino auf dem Vorplatz der Elbphilharmonie statt. Vom 14. bis zum 18. August können Zuschauer in Hamburg jeden Abend ab 20 Uhr Konzerte aus der Elbphilharmonie erleben - kostenlos. Auf dem Vorplatz der Elbphilharmonie werden fünf Konzerte aus dem Großen Saal auf großer LED-Wand übertragen. NDR Kultur Moderatorin Anna Novák führt vor Ort durch die Abende.

Eine gute Nachricht für die, die es nicht zur Elbphilharmonie schaffen: Die Konzerte zeigen wir an dieser Stelle auch im Video-Livestream. Den Start macht heute das "National Youth Orchestra of the USA" mit der Sängerin Joyce DiDonato, ebenfalls ab 20 Uhr.

Außerdem werden folgende Konzerte gezeigt: