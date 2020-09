Sendedatum: 19.09.2020 00:00 Uhr - NDR Info

Koko - die Techno-Boyband aus Bristol

Koko treten beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Auch morgens um vier ist Musik von Koko auf jeder Party angesagt. Das Trio aus Bristol spielt gerne Tracks, in denen sich die Beats überschlagen. Ihr Ziel ist es immer, zusammen mit dem Publikum so viel Spaß wie möglich zu haben. Die drei Band-Mitglieder legen Wert darauf, sich von anderen Bands zu unterschieden. In diesem Jahr haben sie ihre ersten Songs und Videos veröffentlicht. Sie können es kaum erwarten, endlich auch eine Platte auf Vinyl herauszubringen. Und das dürfte bei den Sounds der Techno-Boyband Koko sicher nur noch eine Frage der Zeit sein.

Koko beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Techno-Pop Gründung 2017 Gesang Oliver Garland Gitarre Ashley C Bass, Synthies Harry Dobson

Weitere Informationen Alle Infos zum Reeperbahn Festival 2020 Das Hamburger Reeperbahn Festival soll vom 16. bis 19. September 2020 trotz Corona-Pandemie live stattfinden - allerdings in verkleinerter Form. mehr Reeperbahn Festival 2020: Die Corona-Beschränkungen Das Reeperbahn Festival 2020 wird wegen der Corona-Pandemie kleiner als sonst. An den Spielorten gelten Mindestabstand und Maskenpflicht. Die Beschränkungen im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachtclub | 19.09.2020 | 00:00 Uhr