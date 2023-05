"König der Löwen": Wincent Weiss singt bei Gala-Abend in Hamburg Stand: 04.05.2023 17:22 Uhr Am Mittwoch feierte das Erfolgs-Musical 15 Millionen Gäste. Zur Gala kamen Prominente wie Thomas Gottschalk, Ivy Quainoo und Frederick Lau. Wincent Weiss trat sogar auf.

von Patricia Batlle

21 Jahre lang gibt es das Musical "König der Löwen" bereits in deutscher Sprache im Theater an der Elbe in Hamburg. Viele Jubiläen haben die Macher gefeiert. Am Mittwoch war es eine beeindruckende Zahl: 15 Millionen Gäste haben das Musical hat seit der Eröffnung am 2. Dezember 2001 gesehen. Die Faszination an der Serengeti-Geschichte um den Löwen-König Mufasa, seinen Sohn Simba und Mufasas eifersüchtigen Bruder Scar ist ungebrochen.

Mehr als 8.000 Shows hat das Ensemble mithilfe der Technik seitdem absolviert - stets vor vollem Hause. Die Inszenierung basiert auf einem Broadway-Musical mit Musik von Sir Elton John und Texten von Sir Tim Rice - bis auf einige Kompositionen etwa von Hans Zimmer, Lebo M und Jay Rifkin. Den Text aus dem Englischen übersetzt ins Deutsche hat Michael Kunze. Die Behörde für Kultur und Medien Hamburg gratulierte am Donnerstag: "Als Teil der vielfältigen Kultur in Hamburg leisten die Musicals einen wichtigen Beitrag, dass Hamburg in der Welt zunehmend als Kulturstadt wahrgenommen wird" hieß es in einem Tweet.

Wincent Weiss: "Die 'König-der-Löwen'-Kids können schon mehr, als ich mit 30"

Prominente wie Frederik Lau, Thomas Gottschalk, Ivy Quainoo, Sylvie Meis sowie Guido Maria Kretschmer besuchten am Mittwoch die Gala-Vorstellung. Als besondere Ehre trat der aus Bad Oldesloe stammende Popsänger und Songwriter Wincent Weiss vor der Show mit dem musikalischen Nachwuchs für die Rollen von Nala und Simba auf der Bühne auf. Zusammen gaben sie den Smash-Hit "The Lion sleeps tonight" zum Besten - natürlich mit dem Orchester unter Leitung von Marcel Fischer.

Weiss verbindet das Musical mit seiner Schulzeit, damals war der Sänger das erste Mal bei einer Vorstellung: "Es ist 16 oder 17 Jahre her, wir haben einen Schulausflug gemacht. Ich war in Lübeck in der Schule. Das war meine erste Verbindung zum 'König der Löwen'. Jetzt verbindet mich auf ewig dieser Auftritt mit den jungen Darsteller*Innen vom König der Löwen. Das war eine große Ehre, wie ein Ritterschlag, bei dieser Gala dieses 21 Jahre alte Musical eröffnen zu dürfen. Es macht Spaß mit den Kids!. Die können alle singen, tanzen, schauspielern. Die können schon mehr, als ich mit 30 und sind erst acht und neun Jahre alt!", scherzte Weiss.

Weitere Informationen "König der Löwen" - 21 Jahre Erfolgsmusical in Hamburg Mehr als als 15 Millionen Fans haben das Musical an der Elbe gesehen. Seit dem 2. Dezember 2001 läuft es in der Hansestadt. mehr

Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, auch während der eigentlichen Show im Musical mitzuwirken, antwortete der Popsänger: "Ja, voll. Bei den Proben habe ich gesehen, mit wie viel Liebe die Leute hier das Musical gestalten, die Bühnenbildner. Das ist so eine superkrasse Teamarbeit! Ich hätte schon Lust, das mal als Projekt zu machen. Ich kann zwar nicht tanzen und nicht schauspielern, wäre daher die ersten zwei Jahre ein Baum oder so etwas, wenigstens als Deko-Element. Ich könnte mich dann hocharbeiten und irgendwann Gras werden und dann irgendwann ein Tier."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 04.05.2023 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Musicals Rock und Pop