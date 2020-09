Stand: 08.09.2020 11:36 Uhr - NDR Info

Knyphausen und Schumacher: 200 Jahre Liedermachertradition

Gisbert zu Knyphausen und Kai Schumacher treten am 18. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Es hat aber auch lange genug gedauert, bis diese beiden Künstler zusammengefunden haben. Kai Schumacher ist Pianist und brachte eigene Alben mit klassischen, aber auch modernen Kompositionen heraus. Gisbert zu Knyphausen ist Liedermacher im besten Sinne, der sich gerne an einer vergangenen lyrischen Poetik bedient. Beide zusammen interpretieren auf dem Reeperbahn Festival Lieder des Komponisten Franz Schubert (1797-1828) und bringen sie zusammen ins Hier und Jetzt. Doch sie führen nicht nur Lieder von Schubert auf - auch Kynphausens eigene Songs stehen auf dem Programm. Eine Zeitreise von 200 Jahren Musikgeschichte an nur einem Abend.

Gisbert zu Knyphausen und Kai Schumacher beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Klassik, Liedermacher Erstes Album Gisbert zu Kynphausen: 2010

Kai Schumacher: 2009

