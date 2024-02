"Das Cabinet des Dr. Caligari": Ex-Kraftwerk-Mitglied vertont Stummfilm Sendedatum: 14.02.2024 10:20 Uhr In der Band Kraftwerk war Karl Bartos lange Jahre Keyboarder und Schlagzeuger. Jetzt hat der Musiker "Das Cabinet des Dr. Caligari", den absoluten Klassiker des expressionistischen Stummfilms, komplett neu vertont.

von Martin Kersten

"Dieser Film ist wie Treibsand - wenn man einmal drin steckt, kommt man nicht wieder raus", sagt Karl Bartos. Er muss es wissen. Seit fast 20 Jahren beschäftigt er sich mit diesem legendären Filmstoff. Das surreale Spiel um den Schlafwandler Cesare, der von Doktor Caligari, seinem Herrn und Meister, zu grausamen Morden angestiftet wird: Es zieht ihn jedes Mal tiefer in die Geschichte hinein. Und eine Frage drängt sich ihm als Musiker auf: Wie hätte wohl die Tonspur geklungen, wenn es sie damals schon gegeben hätte?

Elektroakustische Verfremdung statt Filmorchester

Der Filmmusiker Bartos denkt orchestral. Vor seiner Zeit bei Kraftwerk hat er die Pauke im großen Orchester gespielt. Trotzdem wussten er und sein Klangregie-Partner Matthias Black schnell, dass sie das Ganze nicht mit einem Filmorchester, sondern in elektroakustischer Verfremdung angehen wollten. "Wir sind dann den Weg der Transformation gegangen. Wir haben die Instrumente nachempfunden - zunächst kopiert, aber dann interpretiert. Wir haben das ‘gebastelt’, sagen wir immer."

Tabu in der Stummfilm-Vertonung gebrochen

Irgendwo zwischen Carl Orff, Hitchcocks "Psycho" und, ja, auch Kraftwerks-Maschinen-Sound bewegt sich die Musik von Bartos zum "Cabinet des Dr . Caligari". Mit viel rhythmischem Drive spannt er einen Bogen quer durch die Musikgeschichte. Und dann bricht er ein unausgesprochenes Tabu in der Stummfilm-Vertonung: Der Filmscore von Bartons enthält neben der Musik selbst jede Menge Geräusche, die die Bilder akustisch unterfüttern. Ein regelrechtes Sounddesign als zusätzliche Ebene, um "die Menschen auch mit die erzählende Geschichte zu nehmen", so der Künstler. "Das macht die Umgebung sofort zugänglich." Es gibt sogar so etwas wie gesprochene Sprache. "Der ganze Film ist ja ein Traum, ein Fiebertraum. Bei mir ist die Sprache im Traum so abstrakt wie Musik. Sie ergibt keinen Sinn. Deshalb habe ich mit verschiedenen Formen der Sprache gearbeitet."

Karl Bartos bei Vorführungen als Musiker dabei

Die ganze Tonspur ist von A bis Z akribisch durchkomponiert und läuft exakt synchron zu den Bildern. Trotzdem will Bartos bei den anstehenden Aufführungen auch selbst vor der Leinwand live als Musiker agieren, als eine Stimme im Orchester sozusagen - und ein bisschen sicher auch, weil das Publikum nach ihm, der Kraftwerk-Legende, verlangen wird . Die Premiere in Frankfurt ist wohl auch deshalb schon lange ausverkauft.

Aber was hat uns der Film selbst heute nach über 100 Jahren noch zu sagen? Eine ganze Menge, findet der Musiker. Gerade im Zeitalter von alternativen Fakten, Parallelgesellschaften und virtuellen Realitäten. "Vordergründig handelt die Geschichte von der Suche nach der Wahrheit", erklärt Bartos. "Am Ende stellen wir allerdings überrascht fest, dass es viel mehr um das Verschwinden der Wirklichkeit geht. So haben es die Menschen 1920 empfunden. Und genau so empfinden wir heute wieder. Deshalb hat uns das 'Cabinet des Dr. Caligari' auch nach 100 Jahren immer noch etwas zu sagen."

Am 17. Februar feiert der restaurierte Film von 1920 Premiere mit der live zugespielten Musik von Bartos in der schon lange ausverkauften Alten Oper Frankfurt. Am 6. Juni werden Film und Musik in der Hamburger Laeiszhalle gezeigt.

