Kadaver: Musik frei von Konventionen

Kadaver treten am 22. September beim Reeperbahn Festival 2021 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Kooperation mit ARTE viele Konzerte im Video-Stream und präsentiert etliche davon im Anschluss als Video-on-Demand.

Kadavar sind Wolf, Tiger und Dragon aus Berlin. Das Trio mit den tierischen Namen bewegt sich musikalisch fernab von Konventionen - fettige Riffs und Drums treffen auf ungestümen Groove und sphärische Epik. Zu hören auf der ARTE Concert Stage.

