Henning Venske - ein Kabarett-Urgestein wird 80 von Danny Marques Marcalo

Vor etwas mehr als vier Monaten hat sich der Kabarettist Henning Venske von der Bühne verabschiedet. In der Versenkung verschwunden ist er deshalb noch lange nicht. Er schreibt, genießt sein Familienleben und beobachtet die Gesellschaft nach wie vor genau. Heute wird er 80 Jahre alt. Ein Treffen mit dem Künstler.

"Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst" - das sind die letzten Worte, die Henning Venske Ende November 2018 im Alma Hoppe Lustspielhaus als Kabarettist spricht. Rund vier Monate später genießt er dieses Leben. Er sitzt in seinem Stammcafé an der Rothenbaumchaussee, vor sich Kaffee und Apfelpfannkuchen. Er wirkt entspannt und interessiert. Das mit dem Ruhestand stimme so gar nicht, sagt er im Gespräch mit NDR.de: "Es geht mir ausgezeichnet. Das war kein Abtritt von der Bühne. Ich habe nur das aktuelle politische Kabarett an den Nagel gehängt. Das heißt aber nicht, dass ich nicht irgendwann wieder auf eine Bühne gehe um, sagen wir mal, Theater zu spielen."

Erst am Thalia Theater, dann beim NDR

Das Theater ist eine seiner Leidenschaften. Geboren wird er in Stettin, in Berlin macht er eine Schauspielausbildung. Als junger Mann arbeitet er in den 60er-Jahren unter anderem mit Samuel Beckett zusammen. Ab 1967 ist er in Hamburg, erst am Thalia Theater, danach beim NDR. Im Fernsehen ist er in "Musik aus Studio B", wo er gerne Unsinn macht.

Ernster wird es ab Mitte der 80er-Jahre, als er zunächst bei der Münchener Lach- und Schießgesellschaft und dann als Solokünstler zum politischen Kabarett findet. Dass er das nun aufgegeben hat, sei kein Problem, sagt er: "Es gibt so gut wie keine neuen Themen. Jedenfalls nicht für Leute, die so kabarettistisch gearbeitet haben wie ich. Es geht um arm und reich, Krieg und Frieden, krank und gesund, Mann und Frau. Seit Entstehen der Satire vor 2.500 Jahren haben sich die Themen nicht geändert."

Mehr Zeit für die zwei Enkelkinder

Diese "alten" Themen setzte er auch immer in seinen Programmen um. Heute nehme er sich mehr Zeit für die Familie, vor allem für seine beiden Enkelkinder, sagt er. Wehmütig in die Vergangenheit blicken ist nicht seine Sache. Er ist aber dankbar, wenn er über seine Karriere nachdenkt. "Ich habe das große Glück und auch die Energie gehabt, von meiner Arbeit leben zu können."

Er hat bei der deutschen Sesamstraße mitgemacht und Bücher über Wirtschaftskriminalität geschrieben. Das deutsche Kabarett beobachtet er genau. Herausragend ist für ihn aber einer, der kein Kabarettist im eigentlichen Sinne ist. "Ich bin ein ausgesprochener Fan von Jan Böhmermann. So wie der das macht, wird das dem Medium Fernsehen gerecht. Das ist in der Schärfe gut, das gefällt mir. Der ist hochbegabt. Ich sitze oft davor und denke: 'Ja! Gut!'"

Neues Buch mit Texten aus 30 Jahren

Für die Zukunft hat Venske noch Pläne. Gerade ist ein Buch mit seinen besten Texten aus den vergangenen 30 Jahren erschienen. Er wird es in den kommenden Wochen bei Lesungen dem Publikum vorstellen. Von Ruhestand kann also keine Rede sein.

