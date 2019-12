Stand: 19.12.2019 14:08 Uhr - NDR Info

Judith Holofernes steigt aus dem Pop-Zirkus aus von Ocke Bandixen

Mit der Band Wir sind Helden hatte die Sängerin Judith Holofernes vor allem in den 90er-Jahren große Erfolge. Dann schrieb sie einige Bücher und veröffentlichte 2014 ihr erstes Solo-Album. Jetzt hat sich die Berliner Künstlerin zu einem radikalen Schritt entschlossen: Sie steigt aus - aus dem herkömmlichen Popmusik-Zirkus. Und macht weiter in einem neuen Crowdfunding-Abo-Modell. Ein Systemwechsel, der vielleicht Schule machen könnte. Ocke Bandixen hat mir ihr darüber gesprochen und stellt das Modell vor.

Man hätte es vielleicht heraushören können: In ihren Songs hatte Judith Holofernes schon in den letzten Jahren die Verhältnisse kritisiert und sich eine Wende gewünscht. Jetzt ist sie "zurückgetreten" - "vom Karriereaspekt des Judith-Holofernes-Seins", wie sie selbst sagt.

Kein Social-Media-Futter mehr

Was bedeutet: Keine öffentliche Person mehr sein, keinen Hit anstreben oder kein Social-Media-Futter liefern, nur um sich und seine Person im Gespräch zu halten. "Das Musik-Business hat sich so entwickelt, dass man viel mehr Energie reinstecken muss, um Aufmerksamkeit zu erreichen. Es wird alles gezählt in Likes. Kaum ein Künstler stellt sich die Frage, ob sich das in irgendeinen Wert übersetzt", meint die Berlinerin.

Wechsel zum Abo-Crowdfunding-Modell Patreon

Genau diese Frage hat sich Holofernes gestellt. Ab jetzt ist sie bei Patreon: einem ursprünglich britischen Abo-Crowdfunding-Modell. Für drei Euro oder mehr kann man ihr hier bei der Arbeit zugucken. Beim Texten, bei Buchprojekten, Podcasts, neuen Songs womöglich. Nicht jedem wird das gefallen, ahnt sie: "Wenn man immer meine Musik mochte, dann - an mein Herz, ich hab euch auch sehr lieb. Aber Patreon ist bei mir eher etwas für die Leute, die das Sprunghafte in meinem Künstlerverhalten mochten."

Eher Werkstattbesucher als Musik-Konsumenten. Sie teilt das Entstehen und freut sich über den Dialog darüber. Einen fertigen Song oder am Ende des Jahres ein Album als Gegenwert bekommt man hier nicht automatisch. "Wir Künstler haben das Internet bis jetzt falsch benutzt", schreibt Judith Holofernes in einer Erklärung zu ihrem Wechsel, der viel radikaler ist, als nur ein persönlicher. Es ist ein Systemwechsel und ein Zeichen, vielleicht für andere. "Man muss wegkommen von dem Gedanken, dass man die ganze Zeit möglichst vielen Leuten gefallen muss", erklärt Holofernes.

Judith Holofernes: "Muss solide Fan-Basis mitbringen"

Durch die Digitalisierung der Branche verdienen Musik-Künstler immer weniger mit ihren Aufnahmen. "Spotify", "Deezer" und "Itunes" und vor allem das Nutzerverhalten sind schuld. Einige Musiker und Bands touren jetzt mehr oder setzen auf Direktverkäufe und T-Shirts am Stand. Oder setzen für neue Alben auf Crowdfunding bei den Fans. Holofernes geht jetzt einen neuen Weg. Sie weiß, das Ganze ist nicht ohne Risiko: "Es ist auf jeden Fall so, dass man eine solide Fan-Basis mitbringen muss."

Denn sonst könnten es auf Dauer zu wenig Leute sein. Holofernes hat sich in den letzten Jahren viel um Fans und Follower ihrer Kunst gekümmert, Briefe beantwortet, einen regelmäßigen Blog betrieben. Man müsse die Leute an sich heranlassen, sagt sie. Aber eben nicht mehr die ganze Welt. Dennoch: "Ich schließe niemanden aus", sagt sie. Fünf Wochen ist der Schritt jetzt schon her. Es lässt sich gut an. Das sei sehr ermutigend. "Ich hab große Ängste. Angst, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Aber ich war auch immer mutig", so die Musikerin.

"Ich hoffe, mehr Kunst zu machen"

Sie wird übrigens dennoch weiter für alle veröffentlichen, wenn sie mag: Bücher, Lieder, vielleicht ein Album. Aber ohne den Druck von früher. Viele jammern in der Branche, aber eine ändert etwas. "Ich will mein Leben zurück", hatte Judith Holofernes schon früher bei ihrer Band Wir sind Helden gesungen. Es sieht aus, als ob das klappen könnte - für sie und für die Fans. "Im Grunde hoffe ich, mehr Kunst zu machen."

