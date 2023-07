Jazz-Musiker Ernst-Ludwig "Luten" Petrowsky ist tot Stand: 11.07.2023 07:44 Uhr Der gebürtige Güstrower Ernst-Ludwig "Luten" Petrowsky ist Montag im Alter von 89 Jahren in Berlin gestorben. Er galt als einer der bedeutendsten deutschen Musiker des modernen Jazz.

Wie die "Berliner Zeitung" aus dem nahen Umfeld des Musikers erfuhr und diverse deutsche Medien berichtet haben, ist Ernst-Ludwig Petrowsky am Montag im Alter von 89 Jahren nach langer schwerer Krankheit in Berlin gestorben. Erst 2022 war er der Saxofonist und Komponist, der die Jazzszene der DDR maßgeblich prägte, in Bremen mit dem Deutschen Jazzpreis für sein Lebenswerk geehrt worden. Seine Ehefrau Sängerin Uschi Brüning nahm den Preis stellvertretend für ihren Mann entgegen.

Berliner Zeitung: "Jazz-Pionier" mit Klasse und Witz

"Ein Jazz-Pionier mit Klasse und Witz" - so würdigt den selbsternannten "dienstältesten Jazzmusiker des Ostens" die Berliner Zeitung. Schon in den frühen 1950er-Jahren eroberte der 1933 in Güstrow geborene Musiker die Bühnen der DDR.

In einer Zeit, in der Jazz als Ausdruck der imperialistischen Ideologie bekämpft wurde, Musiker wie er aber dafür brannten, sich im Prozess der Jazz-Improvisation neu zu erfinden.

Mecklenburger machte in Europa und USA Karriere

Ernst-Ludwig Petrowsky galt als einer der bedeutendsten deutschen Musiker des modernen Jazz. Nach dem Mauerfall machte der Mecklenburger auch in Europa und den USA Karriere. Die Liste der Namen der Musiker, mit denen er auf der Bühne stand, würde Seiten füllen. Nach Eberhard Weise wurden Größen wie Klaus Lenz, Ulrich Gumpert, Günter Sommer zu langjährigen Kollegen. Mit dem Schweizer George Gruntz tourte er seit den frühen 1980er-Jahren auch im westlichen Ausland. Auf weit mehr als 100 Alben sind Ernst-Ludwig Petrowsky und sein Saxofon zu hören.

Doch eine musikalische wie private Kombination ragt heraus - seine Auftritte und Alben mit Uschi Brüning, mit der Petrowsky verheiratet war. Zusammen musiziert hatten der Güstrower und die Leipzigerin schon in den damals angesagten Soul-Bands von Klaus Lenz, bei SOK und der Modern Soul Band.

Ernst-Ludwig Petrowsky, der mit weit über 80 noch auf der Bühne gestanden hatte, wohnte in den vergangenen Jahren in einem Pflegeheim.

