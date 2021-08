Inga Rumpf - auch mit 75 noch Trumpf! Stand: 01.08.2021 10:44 Uhr Inga Rumpf - Hamburgs Rockröhre feiert ihren 75. Geburtstag. Wir blicken auf ihre Karriere zurück.

von Andreas Gaertner

Sie ist DIE deutsche Rock-Lady: Inga Rumpf. Man hört und sieht es ihr nicht an, aber am 2. August wird sie 75 Jahre alt. Und was hat Hamburgs bekannteste Rock-Musikerin mit der Filmlegende Hans Albers gemeinsam? Beide sind in Hamburg-St. Georg geboren!

Mit der ersten Gitarre ging es los

Schon als Kind wollte Inga Rumpf Musikerin werden: "Was für andere Kinder vielleicht einen Spielzeugladen ist, war für mich eine Musikalienhandlung. Und ich wusste, wenn ich eine Gitarre bekomme, dann geht für mich das Leben eigentlich erst los. Und das war dann mit elf Jahren der Fall: Da lag dann endlich die Gitarre unterm Weihnachtsbaum. Und da wusste ich: Wow - jetzt leg ich los. Jetzt öffnen sich für mich die Türen."

VIDEO: Sounds of Hamburg - Von Superstars und Lokalmatadoren (59 Min)

Schon früh Udo Lindenberg kennengelernt

Und das haben sie auch wirklich getan. Inga Rumpf hat in Gruppen wie den City Preachers, Frumpy oder Atlantis gespielt und gesungen. Sie hat ihren langjährigen Freund Udo Lindenberg auf Tournee begleitet. Kennengelernt hatten sie sich schon, als Udo Ende der 60er als noch unbekannter Schlagzeuger bei den City Preachers einstieg. Er war gerade frisch aus Gronau in Hamburg angekommen. Vor allem hat Inga Rumpf unzählige Songs geschrieben und gesungen - in allen Nuancen von Folk, Blues, Gospel, Soul, Jazz und Rock.

Auch international ist sie erfolgreich. In den 70ern schon tourte sie mit Atlantis durch die USA. Atlantis spielten dabei unter anderem auch im Vorprogramm von Aerosmith oder Lynyrd Skynyrd. In den 80ern stellte sich auch ein größerer kommerzieller Erfolg für Inga Rumpf persönlich ein. Ihre - so sagt sie - "schwarze Schwester Tina Turner" hat einen Song gecovert: "I Wrote A Letter". 1981 auf der Rumpf-LP "Reality" erschienen, geriet er in die Hände des Produzenten, der Tina Turners Comeback plante. Er kam auf die B-Seite der Turner-Single "Let's Stay Together". "Das war natürlich auch eine große Ehre", sagt Inga Rumpf.

Stelldichein mit den Rolling Stones

Mittlerweile lebt sie in der Wesermarsch, aber keineswegs zurückgezogen. Die Lockdown-Zeit durch Corona hat sie kreativ genutzt. Und so erscheinen jetzt zum 75. Geburtstag eine neue Doppel-CD ("Universe Of Dreams" und "Hidden Dreams") sowie eine Autobiografie ("Darf ich was vorsingen?"). Und da erfahren wir, dass Inga Rumpf sogar Fans bei den Rolling Stones hat - mit Keith Richards und Ron Wood hat sie sogar Songs in London aufgenommen - zu hören auf ihrer neuen CD.

Die Stücke hat sie quasi selbst wiederentdeckt, als sie für ihre Autobiografie tief in ihre Vergangenheit eintauchte. "Nachdem ich mich dazu entschlossen habe, das zu machen, habe ich gedacht: Also entweder du schreibst jetzt ganz ehrlich und lässt die Hosen runter. Oder es macht gar keinen Sinn."

Herausgekommen ist eine sehr persönliche und spannende Geschichte über die Künstlerin Inga Rumpf, aber auch über den Zeitgeist und die Musik der 50er bis heute. Übrigens kann man Inga Rumpf - wenn Corona es zulässt - auch live erleben: In der Hamburger Fabrik - bei einer Lesung mit Musik am 3.9.2021 (verschoben vom 14.8.2021).

