Heute live: Benefizkonzert in der Elbphilharmonie für die Ukraine Stand: 12.04.2022 06:00 Uhr Ein kraftvolles Zeichen für Frieden und Demokratie: das NDR Elbphilharmonie Orchester, das Ensemble Resonanz und das NDR Vokalensemble spielen heute ein Benefizkonzert für die Ukraine in der Elbphilharmonie.

von Marcus Stäbler

Die Hilfsbereitschaft für die Ukraine ist groß, auch in der Kulturbranche. Die Elbphilharmonie veranstaltet heute Abend ein weiteres Benefizkonzert: mit dem Ensemble Resonanz, dem NDR Vokalensemble und dem NDR Elbphilharmonieorchester. NDR Kultur überträgt live ab 20 Uhr.

Sakari Oramo dirigiert "Prayer for Ukraine" mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester

Montagvormittag im Großen Saal: Das NDR Elbphilharmonie Orchester probt das Stück "Prayer for Ukraine", "Gebet für die Ukraine", unter Leitung von Sakari Oramo. "Das ist ein Stück von Valentin Silvestrov, ein wunderbarer ukrainischer Komponist, der inzwischen in Berlin lebt. Das ist ein kurzes, unglaublich schönes und auch sehr schmerzvolles Stück." Es sei wahrscheinlich schon vor Jahrzehnten komponiert worden, so Oramo. "Aber die Lage der Ukraine war nie ganz einfach. Und jetzt sind die schlimmsten Alpträume Wahrheit geworden."

Die grausame Realität des Krieges fühlt sich immer noch unwirklich an - auch für Alexandra Psareva, seit 1999 Geigerin im NDR Elbphilharmonie Orchester: "Man möchte aufwachen und hofft, dass man das alles geträumt hat!" Sie stammt aus St. Petersburg und hat noch Familie dort, aber natürlich auch ukrainische Freunde - wie so viele Menschen aus Russland.

Die aktuelle Situation geht Psareva spürbar nahe. Das Benefizkonzert sieht sie als wichtiges Signal: "Das ist ein gutes Zeichen, dass wir helfen können. Wir werden alle helfen müssen. Die Ukraine muss neu aufgebaut werden, da braucht es Hände, Geld, und alles, was man geben kann."

Alle Ticketeinnahmen gehen an die "Aktion Deutschland Hilft". Neben dem materiellen Aspekt hat das Benefizkonzert aber noch andere Facetten. Es soll Hoffnung und Trost spenden - mit einem Programm, das auf die aktuelle Situation eingeht. "Dona nobis pacem", "Gib uns Frieden", bittet das gleichnamige Stück von Peteris Vasks, gesungen vom NDR Vokalensemble.

Ensemble Resonanz mit instrumentaler Klage von Benjamin Britten

Der Bratscher Adrien La Marca und das Ensemble Resonanz spielen einen instrumentalen Klagegesang von Benjamin Britten. Nach der Pause spielt das NDR Elbphilharmonie Orchester: mit dem Gebet für die Ukraine - und mit der Frühlingssinfonie von Robert Schumann als Hauptwerk und Stimmungsaufheller. Musik könne zwar nicht die Welt verändern, sagt der finnische Dirigent Sakari Oramo, "aber sie kann immer Hoffnung bringen und neue Aussichten öffnen. Für Leute, deren ganzes Leben jetzt vielleicht erschüttert wurde. Da ist Musik schon eine sehr schöne Therapiemethode."

Das Konzert beginnt ab 20 Uhr in der Elbphilharmonie und wird live bei auf NDR Kultur übertragen.

Das Programm Hanna Havrylets

Mein Gott warum hast Du mich verlassen? für Chor a cappella

Benjamin Britten

Lachrymae / Reflections on a Song of Dowland für Viola und Streichorchester op. 48a

Peteris Vasks

Dona nobis pacem

Valentin Sylvestrov

Prayer for Ukraine

Robert Schumann

Sinfonie Nr. 1 B-Dur op. 38 - Frühlingssinfonie



NDR Elbphilharmonie Orchester

Ltg: Sakari Oramo

Ensemble Resonanz

Adrien La Marca Viola

NDR Vokalensemble

Ltg.: Zoltán Pad



Live aus der Elbphilharmonie Hamburg

Kostenlose Tickets für Geflüchtete aus der Ukraine

Ab sofort stehen Geflüchteten aus der Ukraine kostenlose Tickets für die Konzerte der NDR Ensembles und Konzertreihen in Hamburg, Hannover und Lübeck zur Verfügung. Immer zwei Wochen vorm Konzert und bis zum Ende der Saison buchbar. Tickets sind über den Ticketbutton oder telefonisch unter (040) 35766666 erhältlich.

