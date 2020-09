Haszcara beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg

Stand: 08.09.2020 13:12 Uhr - NDR Info

Haszcara mit schlauen, ehrlichen Rapsongs

Haszcara tritt am 19. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Haszcara lernte in ihrer Kindheit Gitarre, Klavier und Ballett. Mit 15 spielte sie in einer Metal-Band. Spätestens hier ist ihre Entwicklung hin zu einer nicht ganz so sanft-klassischen Musik offensichtlich. Die gebürtige Göttingerin nimmt seit 2017 Rapsongs auf und hat mit "Polaris" im Jahr 2018 auch ihr erstes Album veröffentlicht. Ihre Texte sind allerdings weit von dem entfernt, was ihre männliche Rapperkollegen oder ihre weiblichen wie SXTN einst rappten. "Alles, was ihr von euch gebt, ist voll krank", heißt es in deren Richtung dann logischerweise auch im Song "Lauter Rapper". Haszcara liefert schlaue Texte voller Ehrlichkeit und vertritt einen Rapstil fernab von Proll oder Gangsta-Rap, den nur wenige sonst beherrschen.

