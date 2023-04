Harry Belafonte - Der Sänger, Entertainer und Aktivist ist tot Stand: 25.04.2023 18:11 Uhr Der legendäre Sänger Harry Belafonte ist im Alter von 96 Jahren in New York verstorben. Das berichtet die "New York Times", bestätigt durch die Agentur seines langjährigen Sprechers Ken Sunshine.

Der Sänger, Songwriter und Schauspieler begann seine Karriere in den 1950er-Jahren mit seinem langgezogenen "Day O" in seinem Hit "Banana Boat Song". Mehr als 100 Millionen Alben mit Songs wie "Island in the Sun", "Matilda" und "Jump in the Line" verkaufte Belafonte danach. Er wurde auch "Calypso-King" genannt. Belafonte gehört zu den wenigen Menschen, die alle großen Entertainment-Preise der USA - Emmy, Grammy, Oscar und Tony - gewonnen haben, ist also ein sogenannter "EGOT". Noch im November war er in die Ruhmeshalle des Rock & Roll aufgenommen worden.

Engagement in der Bürgerrechtsbewegung und bei Unicef

Während der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung in den frühen 1960ern engagierte er sich an der Seite seines Freundes Martin Luther King Jr. gegen Rassismus. Er sagte, er sei in einem dauernden Zustand der Rebellion, angetrieben von Ärger. Mit Nelson Mandela engagierte er sich gegen die Apartheid in Südafrika und als Unicef-Botschafter für Kinder auf Haiti und im Sudan.

Vom Putzmann zum Weltstar

Harry Belafonte wurde am 1. März 1927 in New York geboren und verbrachte seine frühe Kindheit in Jamaika, der Heimat seiner Familie. Rassismus begleitet ihn seine Karriere hindurch. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, holte ihn seine Mutter nach New York zurück. Dort beendete Belafonte die High School nicht - stattdessen ging er zur US Navy, wo er fast zwei Jahre lang als Munitionsladearbeiter diente. Zurück in New York arbeitete er unter anderem in Schneidereien und im Reinigungsdienst.

Harry Belafonte 115th Street Library

In seinem Film "Island in the Sun" von 1954 war er eine Figur mit einer Beziehung zu einer weißen Frau - ein Auslöser für Drohungen, Theater niederzubrennen. In "Odds Against Tomorrow" von 1959 spielte er einen Bankräuber an der Seite eines rassistischen Partners. Belafonte gewann einen Ehrenoscar und zahlreiche andere Preise. Zu seinem 90. Geburtstag benannte seine Heimatstadt New York sogar eine Bibliothek in Harlem nach ihm, die "Harry Belafonte 115th Street Library".

Harry Belafonte starb laut seines Sprechers Ken Sunshine in seinem New Yorker Zuhause an Herzversagen mit seiner Frau Pamela an seiner Seite. Er hinterlässt neben seiner Frau vier Kinder, zwei Stiefkinder und acht Enkel.

