Hans Zimmer beginnt Live-Tour in Hamburg Stand: 10.03.2022 14:27 Uhr John Williams, Jerry Goldsmith, Ennio Morricone - sie haben die Welt des Films mit ihren Soundtracks bereichert und verändert, und ein Deutscher gehört auch dazu: Hans Zimmer zählt zu erfolgreichsten Filmkomponisten der Gegenwart. Am Freitag beginnt seine Live-Tour.

von Matthes Köppinghoff

Das allererste Musikvideo, das bei MTV lief, "Video Killed The Radio Star" von den Buggles - das ist bekannt. Was viele aber vielleicht nicht wissen: Wer sich das Video genauer anschaut, der erkennt am Keyboard ganz hinten einen schlanken, etwas angestrengt schauenden Hans Zimmer. Die Band sollte zwar ein One-Hit-Wonder bleiben, ein Rockstar wurde Hans Zimmer dann aber irgendwie doch: geboren 1957 in Frankfurt, mehrfach von deutschen Schulen geflogen, bis er in einem englischen Internat endlich gefördert wird.

Einige der größten Filmhits

Nach der Schule komponiert er Werbejingles, kurzzeitig ist er Keyboarder bei den erwähnten Buggles. Dann trifft er auf den Filmkomponisten Stanley Myers - und hierüber folgt der Weg nach Hollywood: Schon mit der Vertonung von "Rain Man" gelingt ihm, als Nobody ohne klassische Musikausbildung, der große Durchbruch. Mit Soundtracks wie "Backdraft - Männer, die durchs Feuer gehen" schafft er die Blaupause für alle Hintergrundmusiken für Action-Filme. 1994 kommt die Sensation: Mit "König der Löwen" gewinnt Hans Zimmer den Oscar für die beste Filmmusik. Heute ist er einer der meistgebuchten Komponisten in Hollywood. Auf sein Konto gehen einige der größten Filmhits der letzten Jahrzehnte - ob "Fluch der Karibik", die Dark Knight-Trilogie oder der letzte James Bond.

Mit Adele ist er befreundet, Paul McCartney ruft ihn bei Fragen an, Ex-The Smiths-Gitarrist Johnny Marr und Mega-Star Pharrell Williams stehen ihm sehr nah. Und die sind auch verantwortlich dafür, dass Zimmer seine Musiken auch auf die Bühnen bringt: "Es hat damit angefangen, dass meine Freunde zu mir gesagt haben: Irgendwann musst du das mal wagen, du schuldest das dem Publikum, dass du dich nicht immer hinter einer Leinwand verbirgst, sondern du musst den Leuten auch mal wirklich in die Augen schauen. Die haben das verdient", so der Komponist.

Klassik trifft Rock und Elektronik

Zwar sagt Hans Zimmer, er leide unter hohem Lampenfieber - dennoch sind seine Shows Spektakel. Mit Band und Orchester führt er die Filmmusiken auf: Klassik trifft auf Rock und Elektronik, Bombast auf feinfühlige Momente. "Und es macht Spaß", erzählt er. "Diese Angst ist irgendwie... das ist ganz aufregend, weißt du. Weißt du, wenn man als 64-Jähriger auf einmal Coachella Festival oder, weißt du, auf der Bühne... ich hab ja eigentlich in einer Band angefangen. Und irgendwie hab' ich den Weg dahin zurück gefunden."

Außerdem ist er gerade wiedermal für einen Oscar nominiert - vielleicht gelingt ihm ja mit "Dune" eine weitere Sensation. Und wenn nicht, kommt mit dem nächsten Soundtrack bestimmt die nächste Gelegenheit.