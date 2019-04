Hannover: Neue Barockorgel für Neustädter Kirche

Stand: 04.04.2019 11:48 Uhr

Die Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis in Hannover bekommt eine neue Barockorgel. Es ist die erste und größte, die in Niedersachsen neu gebaut wird. Der Neubau ensteht durch eine Kooperation von Musikhochschule und Kirchengemeinde. Das Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur unterstützt das Projekt finanziell.

Pastorin Martina Trauschke empfängt in bemerkenswertem Ambiente. Denn derzeit wird die lang geplante und ersehnte neue Barockorgel aufgebaut. Große Sattelschlepper und Lkw haben die Teile, die in Belgien von der Orgelbauwerkstatt "Manufacture d'orgues Dominique Thomas" gefertigt wurden, angeliefert. Ein großer Kran steht mitten in der Kirche, mit dessen Hilfe die Teile auf die Empore gehoben werden. "Für uns ist es aufregend zu sehen, wie eine Kirche, die sonst der Besinnung und Konzerten dient, plötzlich in eine Werkstatt verwandelt ist und nach Holz riecht", sagt Pastorin Trauschke.

Kulturministerium fördert mit 1,2 Millionen Euro

Etliche Jahre sind vergangen, die Deutsche Forschungsgemeinschaft hatte erst im zweiten Anlauf den Antrag positiv entschieden. Auf dieser Grundlage fördert das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur den Bau der Orgel mit rund 1,2 Millionen Euro. Auch die Kirchengemeinde und die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers beteiligen sich an den Kosten.

Björn Thümler, niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur, ist froh über die Investition: "Das ist ein großartiges Projekt, weil wir im 300. Todesjahr von Arp Schnitger in Niedersachsen eine Barockorgel einweihen können, die einen Maßstab setzt, der unvergleichlich ist", erklärt er. Denn in Hannover fehle eine Barockorgel schon seit Langem, eine große Lücke werde damit geschlossen.

Zurück in Händels und Leibniz' Zeiten

Pastorin Martina Trauschke betont, dass die Lücke räumlich wie ideell gefüllt werde. Ein Bogen werde geschlagen zurück in die Zeit von Georg Friedrich Händel und Gottfried Wilhelm Leibniz, dessen Grab die Neustädter Hof- und Stadtkirche beherbergt. "Mit diesem Instrument bekommen wir etwas, mit dem wir diese gesamte kulturelle Epoche lebendig werden lassen können - durch Musik, im Wort und in der Formensprache", erklärt Trauschke.

Neue Orgel dient den Studenten

Susanne Rode-Breymann, Präsidentin der Musikhochschule in Hannover, verweist auf die Bedeutung des künstlerischen Transfers: "Ich wüsste kein besseres Thema von künstlerischem Transfer, als ein Instrument für einen Studiengang zu bauen, der floriert - ein Instrument, das in der Stadtgesellschaft gebaut wird und nicht im Rückzugsort einer Hochschule bleibt." Die Montage der dreimanualigen Orgel mit 50 Registern dauert voraussichtlich bis Mitte Mai, darauf folgt die Intonation der rund 2.700 Orgelpfeifen, eng begleitet von Emmanuel Le Divellec, Professor für Orgelspiel in Hannover.

Jede Orgel ist ein Unikat

Im Gegensatz zu den Arp-Schnitger-Instrumenten sei die Barockorgel in Hannover an der mitteldeutschen Schule orientiert, wie sie Bach kannte, erklärt Le Divellec: "Wir versuchen vielleicht einen Traum von Bach zu verwirklichen, aber so eine Orgel hat er nie gekannt." Jede Orgel sei ein Unikat, sagt er. Die mitteldeutsche Schule strebe eher das Ideal einer Klangverschmelzung an, anders als die norddeutsche Orgelbautradition - auch das mache dieses Instrument für Niedersachsen so wertvoll.

Ende Oktober soll die große Barockorgel der Neustädter Hof- und Stadtkirche im Rahmen einer Festwoche eingeweiht werden.

