Hamburger Staatsoper: Spektakuläre Pläne für die neue Saison Stand: 05.03.2025 15:57 Uhr Das neue Führungsteam hat am Mittwoch seine spektakulären Pläne für die Saison 2025/2026 vorgestellt. Mit dabei ist eine Trump-Oper - und der Kinderklassiker "Peter und der Wolf" soll auf St. Pauli im Schmidt's Tivoli aufgeführt werden.

von Daniel Kaiser

Die drei neuen Leiter der Staatsoper Hamburg - Ballettintendant Demis Volpi, der kürzlich preisgekrönte Opernintendant Tobias Kratzer und Generalmusikdirektor Omer Meir Wellberhaben in der Hansestadt ihre erste gemeinsame Spielzeit 2025/26 vorgestellt: So ein Opern-Programm hat Hamburg noch nicht gesehen.

AUDIO: "Oper! Award 2025" für Regisseur Tobias Kratzer (4 Min) "Oper! Award 2025" für Regisseur Tobias Kratzer (4 Min)

Tobis Kratzer: Publikum sucht nach sinnlichen Eindrücken

Es gibt nur wenig bekannte Opernnamen, dafür viele Experimente und Überraschungen, zum Beispiel zum Start ein Oratorium von Robert Schumann, oder auch eine Trump-Oper mit Text von Elfriede Jelinek - und einen Abend mit einer Mischung aus unbekannteren Mozart-Stücken.

Beim neuen Intendanten Tobias Kratzer ist das Experiment Programm: "Die Zeiten, in denen ein bekannter Titel, weil es ein bekannter Titel ist, das Publikum anlockt, sind ein bisschen vorbei. Es ist ein Bildungsbürgertum, das bei den sogenannten ABC-Waffen 'Aida, Boheme, Carmen' auf jeden Fall für volle Häuser sorgt, das es nicht mehr so gibt. Das Publikum will angesprochen werden von einem Projekt, das etwas mit ihnen zu tun hat, und was danach einen sinnlichen Eindruck hinterlässt." Das geplante Programm biete den Besucherinnen und Besuchern Kunsterlebnisse, "die es so wahrscheinlich noch nie gab", meinte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) beim Pressetermin.

Intendant Tobias Kratzer: Oper für Kinder ist Chefsache

Oper für Kinder ist bei Kratzer künftig Chefsache. Und auch ältere Inszenierungen sollen nicht einfach nur wiederholt, sondern auch mit einem Begleitprogramm erklärt werden. Spektakulär wird auch die Zusammenarbeit mit dem Schmidt's Tivoli an der Reeperbahn. Der künftige Generalmusikdirektor Omer Meir Wellber lässt den Klassiker "Peter und der Wolf" auf St. Pauli spielen und macht daraus ein Kiez-Stück über den Auftragskiller Mucki Pinzner.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 05.03.2025 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Oper