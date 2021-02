Händels Oper "Tamerlano" im Videostream Stand: 22.02.2021 12:51 Uhr

Historische Sujets sind in Georg Friedrich Händels Opern oft mit entfesselter Leidenschaft und fatalen Verwicklungen unter den handelnden Personen verbunden. Das ist in "Orlando" so, in "Giulio Cesare" oder in "Xerxes".

Bei den Internationalen Händel-Festspielen Göttingen gibt es aber auch regelmäßig Begegnungen mit seltener gespielten Händel-Opern. Der Dreiakter "Tamerlano" gehört zu diesen Raritäten. Er zählt zu einer Reihe von Opern, die Händel in den 1720er Jahren auf Libretti von Nicola Francesco Haym schrieb. Nach der Uraufführung im Oktober im Londoner King's Theatre hielt sich das Stück über Jahre hinweg auf dem Spielplan und wurde sogar von Georg Philipp Telemann für eine Hamburger Inszenierung bearbeitet.

Erzählt wird in dieser Oper von dem mongolischen Heerführer Timur Lenk, auch Tamerlan genannt, der 1402 gegen den osmanischen Sultan Bayezid I. eine vernichtende Schlacht führte. Der Legende nach soll Bayezid in der Gefangenschaft Selbstmord begangen haben. Tamerlan ist alles andere als ein freundlicher Herrscher, der seinen Sieg sinnvoll zu nutzen versteht. Despotisch missbraucht er seine Macht und unterdrückt seine Mitmenschen.

Die schwedische Regisseurin Johanna Garpe hat bei ihrer Inszenierung von "Tamerlano" für die Göttinger Händel-Festspiele 2010 auf barocken Prunk und eine bunte Ausstattung und verzichtet. In der Titelpartie war der Altus Christopher Ainslie zu erleben, der Tenor Thomas Cooley sang den Sultan. Kristina Hansson (Asteria) und Franziska Gottwald (Irene) waren die weiblichen Hauptdarsteller. Nicholas McGegan leitete das FestspielOrchester Göttingen.

Das Programm Oper in drei Akten, szenische Aufführung in italienischer Sprache



Regie: Johanna Garpe

Tamerlano: Christopher Ainslie, Altus

Bajazet: Thomas Cooley, Tenor

Asteria: Kristina Hansson, Sopran

Irene: Franziska Gottwald, Alt

Andronico: Clint van der Linde, Altus

Leone: Lars Arvidson, Bass



FestspielOrchester Göttingen

Ltg.: Nicholas Mcgegan



Liveaufzeichnung der Premiere am 14.5.2010 im Deutschen Theater

