Großes Singen in Hannover: Die chor.com kommt

Nicht mehr lange und in Hannover ertönen die Stimmen von 46 Chören, mal wuchtig, mal mit ganz viel Gefühl. In Kirchen, Theatern und anderen Spielorten singen Vokal-Musiker bei der diesjährigen chor.com vom 12. bis 15. September 34 Konzerte - und das zum ersten Mal in Hannover. Eröffnet wird die Veranstaltung vom früheren Bundespräsidenten Christian Wulff, dem Präsidenten des Deutschen Chorverbandes. Doch es wird nicht nur Konzerte geben, sondern auch 180 Workshops mit 164 Künstlern und Dozenten. Es wird also voll an diesen vier Tagen im September.

Offenes Singen im HCC

Das Hannover Congress Centrum (HCC) ist Hauptveranstaltungsort, daneben finden aber auch Konzerte im Pavillon, im Theater am Aegi und in mehreren Kirchen statt. Frei zugänglich für alle Interessierten ist ein Forum im HCC mit Offenem Singen, Diskussionen und einem Messebereich mit mehr als 70 internationalen Ausstellern.

Neustädter Stadtkirche: Auftakt mit NDR Chor

Den Konzert-Auftakt am 12. September spielt der NDR Chor unter dem Titel "Die Kunst der Motette" und unter Leitung von Klaas Stok in der Neustädter Hof- und Stadtkirche in der Calenberger Neustadt. NDR Kultur ist Medienpartner der chor.com. Fast zeitgleich singt der Landesjugendchor Niedersachsen sein Konzert "Gravitiy" in der Markuskirche.

Videos 04:02 Barock bis zeitgenössisch: Der NDR Chor berührt "Der NDR Chor ist ein professioneller Kammerchor, wir singen alle Arten von Musik - von modern bis alt", so Chefdirigent Klaas Stok über das vielfältige Repertoire. Gänsehaut garantiert! Video (04:02 min)

Workshops: "Praktische Arbeit kennenlernen"

Abseits der Konzerte stehen in den vier Tagen die Workshops im Vordergrund - laut der Veranstalter gar "das Herzstück der chor.com". So findet zum Beispiel im HCC eine sogenannte Masterclass unter der Leitung des britischen Chordirigenten Simon Halsey statt. Dort bekommen Chorleiter die Gelegenheit, mehr über "künstlerische Konzeption, das Klangideal und die Technik des Dirigenten Simon Halsey durch die praktische Arbeit kennenzulernen".

Erstmals in der UNESCO City of Music

Die chor.com findet seit 2011 alle zwei Jahre statt und ist nach eigenen Angaben das größte europaweite Treffen der Vokalmusikszene. Nun komme man erstmals in der neuen Heimat der Veranstaltung an: der UNESCO City of Music Hannover, freut sich der Deutsche Chorverband. Das Programm soll nach Angaben des Künstlerischen Leiters Moritz Puschke "inspirieren, berühren, aufrütteln und begeistern". Verbandspräsident Wulff hebt die internationalen Verbindungen hervor, die mithilfe der chor.com "wachsen und gedeihen". Die Chorszene komme in ihrer ganzen Vielfalt zusammen und feiere das Singen in Gemeinschaft.

NDR Chor und Maybebop auch auf der Bühne

Neben dem NDR Chor treten weitere namenhafte Ensembles auf: wie der Tenebrae Choir mit Nigel Short, Maybebop, Humanophones, der Kammerchor Stuttgart, Pop-Up mit Anne Kohler sowie Vocal Journey mit Erik Sohn. "Alle Konzerte spiegeln höchste Klangkunst, ungewöhnliche Formate, vielfältiges Repertoire und bestes Entertainment wider", sagt Puschke.

Programm und Tickets

Weitere Informationen und das komplette Programm der chor.com gibt es auf der offiziellen Internetseite der Veranstaltung. Eintrittskarten für die Konzerte sind im Ticketshop der chor.com, telefonisch unter (01806) 70 07 33 sowie an üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich.

