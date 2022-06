Größtes Musikfest der Welt: "Fête de la Musique" im Norden Stand: 17.06.2022 15:34 Uhr Jedes Jahr zum Sommeranfang am 21. Juni wird die "Fête de la Musique" gefeiert, das Fest der Musik. Es stammt aus Frankreich, findet inzwischen aber in vielen Ländern der Erde statt - auch im Norden.

Idee der "Fête de la Musique" ist, die Musik zu feiern und sie allen zugänglich zu machen. Für das Publikum gibt es Musik aller Stilrichtungen gratis, weil Musikerinnen und Musiker, Bands, Orchester und Chöre an diesem Tag ohne Honorar auftreten. Das Fest ist gleichzeitig eine Chance für Musikschaffende, die sonst nicht diese Möglichkeit haben, auf der Bühne zu stehen. Aber auch viele bekannte Künstlerinnen und Künstler lassen es sich nicht entgehen, bei der "Fête de la Musique" dabei zu sein.

Videos 4 Min Hannover feiert Fête de la Musique 2021 Indoor und Outdoor Nach einer Corona-bedingten abgespeckten Version 2020 wagte die Stadt 2021 wieder eine größere Fete. (21.06.2021) 4 Min

1.300 Städte weltweit machen mit

Die "Fête de la Musique" hat vor vielen Jahren als kleines Fest in Paris begonnen: 1982 hatte der damalige französische Kulturminister Jack Lang die Idee, Straßenmusik zu zelebrieren. Danach verbreitete sich dieser Gedanke über die ganze Welt. Inzwischen verbindet die "Fête de la Musique" Menschen in weltweit 1.300 Städten, über die Hälfte davon in Europa, mehr als 80 allein in Deutschland. In Norddeutschland nehmen folgende Städte teil:

Niedersachsen



Gehrden (seit 2019)

Hannover (seit 2008)

Heckenbeck (seit 2020)

Ottendorf (seit 2019)

Tostedt (seit 2022)

Hamburg



Hamburg (seit 2019)

Mecklenburg-Vorpommern



Greifswald (seit 2010)

Neustrelitz (seit 2021)

Schwerin (seit 2020)

Rostock (seit 2009)

