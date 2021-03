Grammys: Nominierter Igor Levit tritt bei US-Gala auf Stand: 15.03.2021 12:20 Uhr Bei der Grammy-Preisverleihung Sonntagnacht in Los Angeles ist Pianist Igor Levit leer ausgegangen. Er war in der Kategorie "Bestes klassisches Instrumentalsolo" nominiert. Große Siegerin des Abends war Sängerin Beyoncé. Beitrag anhören 4 Min

Pianist Levit war mit seiner Aufnahme der kompletten Beethoven-Sonaten nominiert. Bei der Gala zur 63. Verleihung der begehrten Preise der Musikbranche erhielt statt dessen US-Bratschist Richard O'Neill den Grammy in der Kategorie "Bestes klassisches Instrumentalsolo". Die Preisverleihung hätte ursprünglich im Januar stattfinden sollen, wurde jedoch wegen der Corona-Lage in Los Angeles auf den 14. März verschoben.

Igor Levit: Auftritt mit Beethoven beim Grammy Vorprogramm

Unabhängig vom Ausgang des Abends spielte Levit im Vorprogramm der Grammy-Gala Ludwig van Beethovens "Mondscheinsonate" auf dem Flügel.

Musikerin Beyoncé neue Grammy-Königin

Die überragende Siegerin des Abends war zweifelsohne die US-Musikerin Beyoncé. Sie war mit neun Nominierungen als Favoritin in die Fernsehgala gegangen und nahm vier davon mit nach Hause. Keine andere Musikerin vor ihr hat insgesamt so viele Grammys wie die 39-Jährige in ihrer Karriere aufzuweisen: insgesamt sind es nun 28.

Zu den weiteren Preisträgerinnen der vierstündigen Veranstaltung gehörten beispielsweise Taylor Swift, die für das "Album des Jahres" (mit dem Titel "Folklore") ausgezeichnet wurde. Die "Aufnahme des Jahres" ging an Billie Eilish für "Everything I Wanted".

