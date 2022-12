Glöckner von Emden spielt verfremdete Weihnachtslieder Stand: 19.12.2022 17:03 Uhr Der "Glöckner von Emden" Michael Schunk hat auf dem Emder Glockenspiel Weihnachtslieder auf ungewohnte Art interpretiert. Ein Liederratespiel des Ostfriesischen Landesmuseums für den Adventssonnabend.

von Helgard Füchsel

Die Museumsschiffe im Emder Hafen stecken im Eis fest. Frostiger Nebel weht über den Weihnachtsmarkt vor dem alten Emder Rathaus, dem Ostfriesischen Landesmuseum. Vom Turm erklingen Weihnachtslieder auf dem Glockenspiel: verfremdete Weihnachtslieder.

Nur sehr wenige Passantinnen und Passanten bleiben in der Kälte stehen und raten. Dagmar und Wolfgang Alvermann aus dem nahen Hinte finden die Lieder schwer zu erraten. "Sehr schwer. Die Verfremdung. Ich habe das meiste nicht erkannt. Nur zwei oder drei. Sehr interessant, nur viel zu wenig Leute, die gekommen sind, um sich das anzuhören.

Das Ostfriesische Landesmuseum lockt mit Gewinn: eine Familieneintrittskarte

Wer auf einer Karte mit fünfzehn Liedtiteln richtig ankreuzt welche zehn Titel gespielt wurden, gewinnt eine Familieneintrittskarte für das Ostfriesische Landesmuseum. Die Museumsdirektorin Jasmin Alley will damit Menschen ins Museum locken. "Das ist eigentlich Kern der Sache. Wir sind ein öffentlicher Ort. Wir sind für unsere Bürgerinnen und Bürger da – für die Menschen in Emden für die Menschen in Ostfriesland, für die Menschen, die hierher kommen. Und dafür ist natürlich so ein Glockenspiel gut, um auch Aufmerksamkeit für das Museum zu bekommen."

Und die Museumsdirektorin will noch mehr. Sie möchte das ganze Museum moderner und ansprechender gestalten. Ein erster Schritt ist, dass sich Menschen aktiv beteiligen und auch das Glockenspiel nutzen.

Auch Lieder von Metallica können auf dem Glockenspiel erklingen

"Es wäre ja total toll, wenn Menschen an uns herantreten würden und sagen würden, können wir uns nicht mal ein Stück wünschen, was dort oben gespielt wird zu einem besonderen Anlass, oder wir könnten ja vielleicht auch mal verlosen, dass jemand sich was wünschen darf und dass man dann vielleicht auch Metallica dort oben vom Turm spielen hört. Also ein Glockenspiel, das auch für die Menschen dieser Stadt da ist."

Das Glockenspiel ist von einem Computer gesteuert. Der Glöckner Michael Schunk hat einhundert Lieder auf einem Keyboard eingespielt. Der Computer wählt alle zwei Stunden gewünschte Lieder an und die erklingen dann vom Turm. Aber Michael Schunk kann auch auf dem Keyboard spielen und damit direkt die Glocken anschlagen.

Zur Fußballweltmeisterschaft spielte der Glöckner das Torerolied von Georges Bizet

Zur Fußballweltmeisterschaft gegen Spanien habe sich ein Politiker das Torerolied von Georges Bizet gewünscht. "So etwas geht halt auch", sagt der Glöckner. Auch für die verfremdeten Weihnachtslieder wird sein Spiel vom Keyboard direkt auf die Klöppel der Glocken übertragen. Er bedient die Tasten am Keyboard in einer fensterlosen Kammer unter dem Turm. Bei ihm klingt das dann wie ein einfaches Keyboard - ganz anders als draußen.

Er stimmt „Süßer die Glocken nie klingen“ an, aber die Melodie ist kaum zu erkennen. "Ich spiele fünf normale Weihnachtslieder und fünf eigene Fassungen und offensichtlich ist das noch zu schwer", räumt Michael Schunk ein.

Keine Gewinner an diesem Tag

Tatsächlich hat an dem Vormittag niemand die Lieder richtig erraten und es hat auch niemand eine Eintrittskarte gewonnen. Der Glöckner gibt aber nicht auf. Er will das Quiz beim nächsten Mal leichter machen. Möglicherweise wird aus der eigentlich guten Idee dann doch ein Publikumsrenner.

