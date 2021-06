Gitte Hænning: Die Sängerin ist 75 geworden Stand: 29.06.2021 16:36 Uhr Bekannt wurde Gitte Hænning zunächst in Skandinavien, als Teenie-Star. Später liebte man sie besonders in ihrer Wahlheimat Deutschland für ihre wandlungsfähige Musik, die vom Schlager über den Pop bis zum Jazz reicht. Nun ist die Dänin 75 Jahre alt geworden.

Seit mehr als sechs Jahrzehnten steht sie auf der Bühne: Die dänische Sängerin Gitte Hænning. Schon früh ist sie in Dänemark ein Kinderstar. 1963 gelingt ihr mit dem Schlager und Ohrwurm "Ich will 'nen Cowboy als Mann" der Durchbruch, bildet mit Rey Gildo das Traumduo des deutschen Schlagers und vertritt Deutschland beim Grand Prix.

"Gitte Hænning will alles und kann alles"

In den letzten Jahren beweist sie immer wieder, dass ihr Repertoire weit über das der Schlagersongs hinausgeht. In den 80er-Jahren wechselt sie das Genre und wird zu einem wahren Allroundtalent: Sie erfindet sich neu im Jazz, als Musicalsängerin, unter anderem im Musical "Flashdance" in Hamburg, und Schauspielerin. "Gitte Hænning will alles und kann alles. Nur so gelingt es ihr seit Jahrzehnten, immer wieder das Publikum zu gewinnen" heißt es auf einer Fan-Webseite.

Geboren wurde Gitte Hænning am 29. Juni 1946 in Aarhus, aufgewachsen ist sie in Kopenhagen. Heute lebt sie in Berlin.

