Geigenbögen aus Tropenholz - gibt es nachhaltige Alternativen? Stand: 26.10.2022 14:50 Uhr Sollte das Fernambuk-Holz in den UN-Artenschutzindex aufgenommen werden, könnten Geigenbauer ihr bestes Material für Geigenbögen verlieren. Gibt es Alternativen oder nachhaltige Lösungen?

von Charlotte Oelschlägel

In nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen beschäftigen sich Menschen mit ihrem Konsumverhalten und nachhaltigen Modellen. Diese Entwicklung macht auch vor der klassischen Musikszene nicht Halt: Eigentlich brauchen Geiger Tropenholz. Fernambukholz aus Brasilien wird beispielsweise seit über 250 Jahren für den Bau von Geigenbögen genutzt. Da stellt sich neuerdings die Frage: Gibt es nachhaltige Alternativen? Die Krux dabei: das Handwerk des Bogenbaus soll erhalten bleiben, professionelle Musiker:innen brauchen aber auch hochwertige Instrumente - und dabei soll die Lösung auch noch nachhaltig sein.

Der Fernambuk-Baum, Brasiliens Nationalbaum, ist geschichtlich eng verwoben mit der Ausbeutung brasilianischer Arbeiter und großflächiger Abholzung. In Deutschland steht das importierte Fernambukholz dagegen für Hochkultur, erklärt Bogenbaumeister Matthias Wohlleber: "Das ist einfach das Holz für den Streichbogenbau. Es geht darum, wie das Holz über Jahrhunderte hinweg die Biegung behält, die Verbindung aus Härte und Weichheit, die Modulationsfähigkeit. Zusätzlich dazu braucht es ein bestimmtes spezifisches Gewicht. Europäische Hölzer sind allesamt zu leicht für den Bogenbau.“

Carbon statt Fernambukholz - eine Alternative?

Sollte also der Handel mit Fernambuk-Holz erschwert werden, braucht es Alternativen: aber wie klingen Geigenbögen aus anderem Material? Die Suche nach der Antwort auf diese Frage führt in die Berliner Geigenbauwerkstatt von Tanja Hidde und Andrea Dürr. Dort testet die Geigerin Leonie Flaksman zwei unterschiedliche Bögen. Zuerst spielt sie mit einem klassischen Bogen aus Fernambukholz. Anschließend spielt sie mit einem sogenannten Carbondixbohen, einem Bogen aus carbonfaserverstärktem Kunststoff.

Das Spielgefühl sei ähnlich, meint Leonie Flaksman, aber es habe etwas weniger Tiefe. "Ich habe auch das Gefühl, dass der Klang ein bisschen flacher ist. Deswegen würde ich mich für den Fernambuk-Bogen entscheiden, weil beim ersten Spielen hatte ich das Gefühl, dass ich klanglich viel mehr Möglichkeiten habe". Eins zu Null also für das Fernambukholz.

Geigenbögen aus Tropenholz können Probleme beim Zoll verursachen

Leonie Flaksman beschäftigt das Thema aber schon lange. Wenn Musiker:innen reisen, müssen sie beim Zoll nachweisen, wann und von wem sie ihre Instrumente gekauft haben. Mit einem Carbon-Bogen kein Problem. Mit den möglicherweise bevorstehenden neuen Bestimmungen zum Handel mit Fernambukholz könnten allerdings große bürokratische Hürden entstehen.

Trotzdem findet Geigerin Flaksman: "Ich glaube alles was wir tun und wie wir leben, muss mit dem Gedanken verbunden sein, kann ich das vertreten oder nicht? Der Instrumentenbau ist keine Massenproduktion, aber leidet total unter der Massenproduktion von anderen Dingen. Für uns macht es total viel aus, aus welchem Holz das ist. Aber in dem Fall sind wir nicht der Grund, warum die Rodung in dem Maße passiert.“

Kultur contra Natur?

Auch Bogenbaumeister Matthias Wohlleber wünscht sich eine Lösung des Problems. Eine respektvolle Zusammenarbeit zwischen Brasilien und Deutschland steht für ihn dabei im Vordergrund: "Man müsste mit den Brasilianern zusammenarbeiten und sie fragen, was ist gut für euch? Für mich ist Plantagenanbau eher nicht der Weg und das ist dann eher in einem reichhaltigeren Wald zu finden wo vereinzelt Fernambukbäume stehen. Andererseits sehe ich gerade durch die Verwendung von Fernambukholz die Chance, dass man in einem kleinen Bereich mal in eine nachhaltige Nutzung reinkommt, die ja auch Vorbild sein kann, für andere Bereiche.“

Wohllebers Kollegin Lene Gleditzsch fordert, Kultur nicht gegen Natur auszuspielen: „Wir müssen sowohl danach schauen, wie wir das Erbe und die Tradition des Bogenbaus erhalten können, genauso wie auch die Erhaltung des Fernambuks. Nicht Kultur gegen Natur – wir müssen einen Weg aus diesem Dilemma finden, wie wir beides vereinen können.“