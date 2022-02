Frauenmusikzentrum: fördern, ausprobieren, Spaß haben Stand: 08.02.2022 08:03 Uhr Mädchen und Frauen auf dem Weg in die Musikwelt zu unterstützen - dafür gibt es das Frauenmusikzentrum in Ottensen. Nun wird es in diesem Jahr 35 Jahre alt. Ein Ortsbesuch.

von Petra Volquardsen

Egal, welche Tür im Frauenmusikzentrum (FMZ) Silvie Torneden öffnet, hinter jeder wird Musik gemacht. In einem Zimmer übt eine Schlagzeugerin, im Raum gegenüber probt die Frauen Jazz-Band Sir Bradley. Vor etwas über einem Jahr hat Silvie Torneden die Leitung des Frauenmusikzentrums übernommen. Vorher hat sie hier schon selbst mit ihrer Band geprobt.

Ein Ort zum Musik machen exklusiv für Frauen, ist das wirklich nötig? Das wird sie immer mal wieder gefragt. Ihre Antwort: "Wir finden schon. Wenn man sich die großen Festivals ansieht, die Line Ups, dann sind das häufig Männer, die diesen Markt sehr dominieren."

Förderprogramme für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren

Bezahlbare und gut ausgestattete Proberäume in zentraler Lage - darum geht es und um den Austausch von Musikerinnen untereinander. "Wir haben die Opernsängerin hier, wir haben die Bläserin hier, wir haben die Jazzerinnen, eine bunte verrückte Mischung aber ziemlich spannend und generationsbergreifend." Auch Trans- oder Intersexuelle sind willkommen.

Für Jugendliche zwischen 12 und 18 gibt es extra Förderprogramme. Im Bandworkshop proben vier Mädchen gerade einen Song, den Sonja selbst geschrieben hat: "Ich hatte eine Melodie in meinem Kopf und dann alleine zuhause den Text geschrieben." Experimentieren, ausprobieren, gemeinsam an der Musik feilen - wie viel Spaß die Mädchen daran haben, ist klar zu spüren: "Am Anfang war es noch nicht wirklich ein Song, jetzt arbeiten wir immer mehr dran, dann klingt es immer noch schöner und noch schöner."

Ziel ist das Selbstbewusstsein zu fördern

Noch sind sie keine feste Band, aber wer weiß. In der Schule hat Sonja schon mal vor Publikum gesungen und gespielt: "Man muss erst mal sich selbst trauen, man muss richtig mutig sein, das zu machen." Neben Tipps fürs gemeinsame Musikmachen möchte Dozentin Linde Yu Bauss den Mädchen vor allem eines mit auf den Weg geben: Selbstbewusstsein. "Dass sie sich ruhig trauen können. Viele denken: 'Das klingt nicht gut, das kann ich noch nicht vorspielen.' Nein, es geht darum es auszuprobieren, nicht gleich die erste Idee muss toll sein."

Schlagzeugerin Christiane kennt das Frauenmusikzentrum schon seit 20 Jahren: "Ich komm halt immer mal wieder und probe hier. Das Equipment ist auf dem neuesten Stand. Man kann an Workshops teilnehmen und man kann den Austausch mit anderen Musikerinnen suchen."

Jede Menge Ideen für das Frauenmusikzentrum

Maria Rothfuchs von der Jazz-Band Sir Bradley hat den Verein vor 35 Jahren mit gegründet und trifft hier regelmäßig Musikerinnen für gemeinsame Projekte: "Ich kann dann zum Beispiel mal eine Oboe fragen, wie sieht es aus, spielst du mit?" Silvie Terneden arbeitet außer fürs Frauenmusikzentrum noch als Intensivkrankenschwester. Für das 35. Jahr im FMZ haben ihre Kolleginnen und sie jede Menge Ideen: "Regelmäßige Beatboxing Workshops: Wir wollen ab April offene Jamsession anbieten. Davor wollen wir auch noch einen Technik Workshop machen. Wie mische ich eine Band ab? Wie setze ich Licht auf der Bühne und so weiter."

So einen Ort wie das Frauenmusikzentrum hätte sie sich als Jugendliche auch gewünscht: "Ich komme aus einem sehr kleinen Dorf und solche Räume wären wirklich mein großes Glück gewesen." Im Hinterhof in der großen Brunnenstraße haben Hamburgs Mädchen und Frauen ihren Ort zum Musikmachen. Und der wird, wie es aussieht, auch weiterhin gebraucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 07.02.2022 | 19:00 Uhr