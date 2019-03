Stand: 11.03.2019 13:57 Uhr

Oper "Frau ohne Schatten" feiert in Kiel Premiere von Andrea Ring

An der Oper in Kiel hat "Die Frau ohne Schatten" am Sonnabend Premiere gefeiert. Geschrieben wurde die Oper von Hugo von Hofmansthal, die Musik stammt von Richard Strauss. Von beiden ist auch die berühmte Verwechslungskomödie "Der Rosenkavalier". Regie bei "Die Frau ohne Schatten" führt in Kiel eine Opernlegende: Keine Geringere als Kammersängerin Brigitte Fassbaender hat das Werk inszeniert.

"Es geht um eine Frau, die Kaiserin. Die ist nicht menschlich und möchte gerne einen Schatten haben, weil sonst ihr Mann, der Kaiser, immer mehr versteinert", erklärt Keba Naccini vom Kinder- und Jugendchor an der Oper Kiel die märchenhafte Geschichte. Zu einer Versteinerung kommt es nämlich immer dann, wenn sich ein Mann eine Frau aus dem Geisterreich nimmt und damit den Geisterfürsten Keikobad erzürnt - wie in diesem konkreten Fall. Nur, wenn die Kaiserin einen Schatten bekommt, kann sie auch Kinder kriegen - und ein Mensch sein.

"Die Kaiserin möchte empfinden können wie ein Mensch, um der stürmischen Liebe des Kaisers ganz gewachsen zu sein", erklärt Regisseurin Brigitte Fassbaender. "Er hat sie erjagt, er ist ein Jäger und ein Verliebter." Gejagt hat der Kaiser seine Frau und die Tochter des Geisterfürsten Keikobad nicht nur metaphorisch: Sie hatte die Gestalt einer weißen Gazelle angenommen und als der Kaiser sie im Wald erlegte, verwandelte sie sich in eine schöne Frau.

Die Jagd nach dem Schatten

Die Drahtzieherin um die Erlangung des Schattens ist im Stück die Amme. Der Frau des Färbers Barak, die ihrem Mann Kinder verweigert, will sie gegen Jugend und Reichtum den Schatten abluchsen. "Eine hochdramatische Partie mit irrsinnig viel Höhe und wahnsinnig viel Text", sagt Fassbaender über die anspruchsvolle Rolle, die sie auch selbst häufig gesungen hat. "Es war nicht meine Lieblingspartie", fügt sie lachend hinzu. Dabei scheint Sopranistin Irmgard Vilsmaier in Kiel nichts lieber zu singen und zu spielen als dies Rolle. Beeindruckend, wie nicht nur sie die anspruchsvolle Strauss-Partie meistert. Auch Rebecca Nash in der Rolle der Färberin, erklimmt gesanglich schwindelerregende Höhen im Streit mit ihrem Mann, dem Färber Barak.

Die Färberin widerspricht Barak ununterbrochen, während er als Liebender unendlich tolerant und geduldig bleibt. Das färbt auch auf die Musik ab. "Barak hat die schönsten, größten, melodischen Ausbrüche. Dann kommt die Kaiserin mit ihrem überirdischen Gesang", erläutert Fassbaender. "Da ist zum Beispiel ein herrliches Violin-Solo und die Kaiserin fragt: 'Vater bist du es? Drohst du mir aus dem Dunkel her?' Das ist so wunderschön, wie sie das singt und wie Strauss das komponiert hat", schwärmt Fassbaender über die Szene, in der die Kaiserin in der Stube des unglücklichen Färber-Paares steht.

Die Kaiserin zeigt menschliche Gefühle

In dieser Szene muss sich die Kaiserin entscheiden. Nimmt sie den Schatten, dann finden die Färber-Eheleute nicht mehr zueinander. Aus Mitleid mit der Frau entscheidet sie sich dagegen. Doch da sie Mitgefühl gezeigt hat und dies eine menschliche Regung ist, bekommt sie schlussendlich doch noch einen Schatten. Sie hat ihre Prüfung zur Menschlichkeit bestanden und der Kaiser erwacht aus seiner fortschreitenden Versteinerung.

"Obwohl das Stück dramaturgisch ziemliche Schwächen hat, ist es aber ein genialer Wurf", sagt Fassbaender über den Text, der vom österreichischen Schriftsteller Hugo von Hofmannsthal stammt. Das liegt nicht zuletzt an der Komposition von Richard Strauss. Dirigent Daniel Kehrberg beschreibt sie als "schön, gewaltig, schwierig, mysteriös, geheimnisvoll, schmutzig und verwirrend zugleich". Es habe eine unheimlich luzide, geisterhafte und märchenhaft-verträumte Atmosphäre, sei aber gleichzeitig erdverbunden und rustikal. Alles verpackt in nur einem Werk.

