Flensburger Hofkultur Stand: 03.10.2023 19:51 Uhr Sommerfestival mit einzigartigem Flair: Die Flensburger Hofkultur verwandelt alte Kaufmanns- und Handwerkerhöfe zu einer Bühne für Konzerte, Theater, Kabarett und Film unter freiem Himmel.

Segelschiffe und internationale Handelsbeziehungen brachten einst den Duft der ganzen Welt nach Flensburg, vor allem in die Hinterhöfe, die so zum Treffpunkt unterschiedlicher Kulturen wurden. Heute kommen Zucker, Seide, Gewürze und andere Kostbarkeiten auf anderen Wegen in die Stadt, doch in den Ecken der Höfe meint man manchmal noch das bunte Treiben vergangener Zeiten zu erahnen. Dieses Treiben lässt die Flensburger Hofkultur für vier Wochen im Sommer wieder lebendig werden.

Musik, Theater und Kabarett in geschichtsträchtigen Höfen

Seit 1995 bringt die Flensburger Hofkultur internationales Flair in die alten Gemäuer: Rhythmische Klänge aus der Karibik, kühler nordischer Jazz, ausgesuchte Klassik oder auch mal polyphone Gesänge aus Afrika, ambitioniertes Theater und unorthodoxe Blasmusik, Wanderkino mit melancholischem Stehgeiger oder auch bissiges Kabarett. Der Fokus liegt dabei immer auf neuen Strömungen, ungewöhnlichen Formationen und kulturellen Kleinoden, die sich abseits vom Mainstream entwickelt haben.

Die Atmosphäre ist in jedem Hof anders und einzigartig, mal mediterran anmutend, mal verspielt, mal grafisch, mal kuschelig, mal großzügig. Allen gemein ist, dass sie einen Rahmen bieten, der nie über das menschliche Maß hinausgeht. Massenveranstaltungen und Größenwahn finden hier keinen Platz, die Dimensionen bleiben überschaubar, in manchem Hof sind sie gar intim.

Zu den Veranstaltungen gibt es immer ein Getränk und kleine Leckereien. Ein Konzept, das sich bewährt hat: Die Flensburger Hofkultur überzeugt seit knapp 30 Jahren das Publikum und ist inzwischen zu einer Marke geworden, die überregional Beachtung findet. Hinter der Veranstaltungsreihe steht der gemeinnützige Verein Flensburger Hofkultur e.V., der seit 2022 mit Gunnar Astrup einen hauptberuflichen Geschäftsführer hat.

