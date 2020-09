Stand: 24.09.2020 07:15 Uhr - NDR Kultur

Feuilletonschau: Juliette Gréco mit 93 Jahren gestorben von Vanessa Wohlrath

Ihre markante dunkle Stimme machte sie weltberühmt: Die französische Sängerin und Schauspielerin Juliette Gréco ist am Mittwoch im Alter von 93 Jahren gestorben. Gréco wurde in den 1950ern und 1960ern mit Chansons, wie "L'accordéon" und "La Javanaise" bekannt. Und trat 1959 als eine der ersten französischen Sängerinnen im Nachkriegsdeutschland auf.

"Die schwarze Sonne von Paris ist erloschen", heißt es in der Welt. "Bis zum letzten Tag mit 93 Jahren verkörperte diese Legende vom Rive Gauche gerade in den beiden Nachkriegsdeutschlands das gute, das nonkonformistische, immer taktvolle Chanson-Gewissen."

Das bestärkt auch die Süddeutsche Zeitung: "In ihren Liedern ging es leidenschaftlich und stürmisch zu." Sie habe mit ihrer dunklen Stimme die schönsten Lieder über Liebe und Leid ins Mikrofon gehaucht. Und hinterlässt der Nachwelt "Hunderte von Interpretationen", darunter Chansons von Jacques Brel und Vertonungen der Texte von Francoise Sagan und Albert Camus.

"Als Muse der Existenzialisten prägte sie eine ganze Generation", schreibt dann auch die FAZ. "Durch Jean-Paul Sartre wurde sie in die künstlerisch-intellektuelle Elite der damaligen Zeit eingeführt. So wie sie kleidete sich Gréco schwarz. Blasses Gesicht, schwarze Haare und schwarze Kleider. Diesem Stil blieb sie ihr ganzes Leben lang treu."

Die "Dame in Schwarz" - wie sie in den französischen Medien genannt wird - wird auch in den Sozialen Medien betrauert. Präsident Emmanuel Macron schreibt auf Twitter: "Elle était l'élégance et la liberté... La muse de Saint-Germain-des-Prés est immortelle." (Gréco verkörperte Eleganz und Freiheit. Die Muse von Saint-Germain-des-Prés, sie ist unsterblich).

