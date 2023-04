Fettes Brot: Hamburger Band startet Abschiedstour Stand: 03.04.2023 14:48 Uhr Im August hatten die Musiker König Boris, Doktor Renz und Björn Beton nach fast 30 Jahren die Auflösung ihrer Band Fettes Brot angekündigt. Vorher gibt es aber noch eine Abschiedstour, die jetzt startet.

"Bevor Fettes Brot ihren Kahn endgültig ins Trockendock schieben, tuckern sie noch einmal in D, Ö & CH rauf und runter, vorbei an den Planken und Brettern, die ihnen seit fast 30 Jahren die Welt bedeuten", steht auf der Website der Schöpfer von Hits wie "Nordisch by Nature" und "Jein". Am Dienstag startet die Abschiedstournee mit einem Konzert in Cottbus, das die Band als "Generalprobe zur Abschiedstour" bezeichnet. Am Mittwoch tritt Fettes Brot dann in der Rostocker Stadthalle auf.

Fettes Brot will mit "fast 50" lieber das "eigene Grab" schaufeln

Ende August 2022 hatten die drei Musiker in einer Mitteilung bekannt gegeben, dass sie sich als "ewige Teenager" kurz vor dem 30. Bandjubiläum mit "fast 50" lieber das "eigene Grab" schaufeln, statt als "eigene Wachsfiguren" bei Madame T. eingeweiht zu werden. In der Mitteilung hieß es damals: "Richtig gelesen: Gruppe Fettes Brot is nicht nur ancient ... sondern HISTORY! Papa und Papa und Papa trennen sich. Ende '23 packen wir unsere Turnbeutel und wandern ab da auf neuen Wegen." Kurz zuvor hatten die Hamburger Musiker auf der Barkasse "Flottbek" an ausgewählten Elborten letzte Auftritte gehabt.

Best-of-Album "Hitstory" zum Abschied

Im Februar veröffentlichte die Band eine Greatest-Hits-Platte mit Titel "Hitstory". Dies hatten die drei Musiker bereits angekündigt mit der Anmerkung, die gemeinsame Epoche müssen eben "mit einem Knallerfinale enden".

Tourdaten im Norden Fettes Brot 2023:

5. April: Rostock

8. April: Bremen

4. Mai: Hannover

6. Mai: Kiel

