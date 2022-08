Fettes Brot: Die Hamburger Band löst sich nach Abschiedstour auf Stand: 31.08.2022 15:34 Uhr Die Musiker Boris Lauterbach, Doktor Renz und Schiffsmeister bilden seit fast 30 Jahren Fettes Brot. Am Mittwoch gaben die Schöpfer von Hits wie "Nordisch bei Nature" und "Jein" ihre Auflösung bekannt.

Wie die drei Musiker in einer Mitteilung bekannt gaben, wollten sie sich als "ewige Teenager" kurz vor dem 30. Bandjubiläum mit "fast 50" lieber das "eigene Grab" schaufeln, statt als "eigene Wachsfiguren" bei Madame T. eingeweiht zu werden.

Fettes Brot lösen sich auf: "Packen unsere Turnbeutel und wandern auf neuen Wegen"

In der Mitteilung hieß es: "Richtig gelesen: Gruppe Fettes Brot is nicht nur ancient ... sondern HISTORY! Papa und Papa und Papa trennen sich. Ende '23 packen wir unsere Turnbeutel und wandern ab da auf neuen Wegen."

Gerade erst waren die Hamburger Musiker am letzten Augustwochenende auf der Elbe gereist und hatten auf der Barkasse Flottbek an ausgewählten Elborten letzte Auftritte gehabt. Nun ist die gemeinsame Erfolgsstory nach vielen Hits wie "Schwule Mädchen", "Jein", "Bettina", "Nordisch by Nature" und "An Tagen wie diesen" vorbei. Fettes Brot schreiben: "Anno 2022 erscheint uns unsere gemeinsame Story irgendwie auserzählt."

Abschiedstournee von Fettes Brot in 2023

Ein paar tröstende Worte und etwas Hoffnung gibt es dennoch für die Fans: "Wir laden euch also hiermit zu verrückten, finalen Festspielen ein", heißt es. Die Musiker wollen sowohl eine unvergessliche Abschiedstour geben - unter dem Motto "FB ... is history", außerdem eine Greatest-Hits-Platte veröffentlichen - passenderweise mit dem Titel "Hitstory". Die gemeinsame Epoche müssen eben "mit einem Knallerfinale enden."

Tourdaten im Norden Fettes Brot 2023:

5. April: Rostock

8. April: Bremen

4. Mai: Hannover

6. Mai: Kiel

Und Fettes Brot wäre nicht Fettes Brot, wenn sie nicht noch eine Menge "Surprises" aus ihrer "ewigen Bucketlist" ankündigen würden, die sie schon immer mal machen wollten. Die Fans dürfen also gespannt sein.

