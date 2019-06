Stand: 21.06.2019 07:20 Uhr

Fête de la Musique: Hannover begrüßt den Sommer

So gehört es sich für eine UNESCO City of Music: Der Sommer beginnt in Hannover traditionell mit viel Musik. Heute steht die Fête de la Musique an - das bedeutet, es gibt Konzerte an fast 40 verschiedenen Orten in der Innenstadt. Bands, Chöre, Solisten und Orchester treten an, um die Stadt zum Klingen zu bringen. Es gibt einige Neuerungen in diesem Jahr, zum Beispiel eine fahrende Bühne der Üstra. Zwischen Raschplatz und Goetheplatz pendelt zwischen 21 Uhr und Mitternacht eine Stadtbahn mit Livemusik an Bord.

Fête de la Musique 2018 02:42 Hallo Niedersachsen Zehn Jahre "Fête de la Musique": Hannover feiert Hallo Niedersachsen In rund 1.000 Städten weltweit wird am 21. Juni die "Fete de la Musique" gefeiert. Auch in Hannover gibt es einen Tag voller Musik. Sadrine Harder ist vor Ort und berichtet. Video (02:42 min)

Flohmarkt für Plattensammler

Jeden Sonnabend, das wissen Hannoveraner, gibt es den traditionellen Flohmarkt am Hohen Ufer in der Altstadt. Zur Fête wird er einen Tag vorgezogen. Denn heute findet hier ab 16 Uhr ein Plattenflohmarkt statt, bei dem Musiksammler auf ihre Kosten kommen sollen. Wer nun keinen Plattenspieler mehr sein eigen nennt - kein Problem: Auch CDs und Kassetten finden sich im Angebot. Richtig feierlich wird es gegen 20 Uhr. Dann wird an 16 Bühnen gemeinsam die Europa-Hymne gespielt. Und zwar nicht nur in Hannover, sondern auch in Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Polen und Slowenien.

Weitere Informationen NDR Kultur Arp Schnitger - Ein Stradivari der Orgel NDR Kultur Norddeutschland ist Orgelland. Und viele dieser Orgeln tragen einen großen Namen: Arp Schnitger. Zu seinem 300. Todestag stellt Harald Vogel die Schnitger-Orgeln in zwölf Sendungen vor. (29.05.2019) mehr

Orgeln an der Marktkirche

2019 ist auch das Jahr des Arp Schnitger: Der berühmte Orgelbauer aus der Nähe von Brake ist vor 300 Jahren gestorben. Zu seinen Ehren finden rund um die Marktkirche Orgel-Konzerte und Mitmachaktionen statt. Die Fête ist übrigens keine Erfindung aus Hannover, ganz im Gegenteil: Ursprünglich stammt das Fest der Straßenmusik aus Frankreich. Dort gibt es die Veranstaltung bereits seit 1982 - in Hannover immerhin mehr als zehn Jahre. Eine komplette Übersicht über die Konzerte und Auftritte, die allesamt gratis sind, gibt es auf der Internetseite der Stadt Hannover.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.06.2019 | 17:00 Uhr