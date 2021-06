Wacken wird zur Bullhead City - mit Doro und Blind Guardian Stand: 15.06.2021 16:37 Uhr Wegen der Corona-Pandemie wird das richtige Wacken Open Air Festival auch in diesem Jahr ausfallen. Doch immerhin: Im Herbst - vom 16. bis 18. September - soll es eine Ersatzveranstaltung geben. Und dazu gibt es jetzt erste Details.

Es soll eine deutlich kleinere Veranstaltung werden, die "Bullhead City" heißen und aus drei eigenständigen Festtagen mit mehreren Bühnen bestehen. Vom 16. bis 19. September werden unter anderem "Doro Pesch", "Nightwish", "Powerwolf" und "Blind Guardian" auf mehreren Bühnen spielen. Die werden auf dem Festival-Gelände stehen. Als Bands angekündigt sind außerdem bereits "Saltatio Mortis", "Nasty", "Gaahls Wyrd", "Endseeker", "Slope" und "Burning Witches".

Veranstalter rechnen erstmal mit 20.000 Besuchern

Nach Angaben der Veranstalter wird zunächst mit 20.000 Besuchern bei dem dreitägigen Festival geplant. Endgültig soll die Zahl gemeinsam mit den zuständigen Behören in den kommenden beiden Wochen festgelegt werden, ebenso die Kapazität der Campingplätze. Frühestens in zwei Wochen beginnt dann der Vorverkauf. Spätestens dann müssen die Details feststehen. Das Hygienekonzept für die Veranstaltung wird kurz vorher mit den Behörden abgestimmt, sagte ein Festivalsprecher.

Lichtblick im Jahr der Festival-Absagen

"Wir können es kaum erwarten, endlich wieder gemeinsam mit den Fans zu feiern - also warum bis zum nächsten W:O:A warten", sagte Festival-Mitbegründer Holger Hübner am Dienstag. Crew, Bands und Fans scharrten angesichts positiver Aussichten mit den Hufen. "Wir wollen mit Bullhead City einen Lichtblick in einem weiteren Jahr voller Absagen setzen", so Hübner. Mitbegründer Thomas Jensen dankte dem Land Schleswig-Holstein. Die Landesregierung habe mit ihrem Stufenplan eine klare Perspektive für Veranstaltungen eröffnet.

Tickets umtauschen oder Geld zurückzahlen lassen

Der Umtausch der Tickets für das Festival 2021 auf das Folgejahr soll voraussichtlich Mitte Juni starten. Besucher können dann auf das nächste große Festival umtauschen, das für den 4. bis 6. August 2022 geplant ist - oder sich das Geld auszahlen lassen. Im vergangenen Jahr hatten sich laut den Veranstaltern weit über 90 Prozent der Fans für einen Tausch auf das Folgejahr entschieden. Das Heavy-Metal-Festival mit seinen rund 75.000 Fans war auch 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt - und durch eine Online-Veranstaltung ersetzt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.06.2021 | 17:00 Uhr