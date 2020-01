Stand: 03.01.2020 06:00 Uhr - NDR 90,3

Endebrock: "Der Michel ist mein Lebenstraum!" von Daniel Kaiser

Jörg Endebrock ist der neue Musikchef im Hamburger Michel. Der 49-Jährige bekleidet damit einen der wichtigsten Posten in der Musikstadt Hamburg. Bislang war Endebrock, der auf Christoph Schoener folgt, in Wiesbaden tätig. Neujahr hatte er seinen ersten Arbeitstag.

Mit einem Tusch beginnt die neue Kirchenmusik-Ära am Michel: Endebrock spielt ein rasantes, effektvolles Präludium des Briten Edward Bairstow. "Bach gibt’s dann am Sonntag wieder“, lacht der Musiker, der an seinem ersten Arbeitstag im Anzug und mit Herzklopfen an der Orgel sitzt. "Es ist ja eine große Ehre, hier der neue Musiker an einem der wunderbarsten Orte für Kirchenmusik in Deutschland zu sein. Natürlich ist man da nervös."

Jörg Endebrock: Der neue Michel-Musikchef NDR 90,3 - Kulturjournal - 02.01.2020 19:00 Uhr Autor/in: Daniel Kaiser Jörg Endebrock ist der neue Musikchef im Hamburger Michel. Der 49-Jährige, der auf Christoph Schoener folgt, bekleidet damit einen der wichtigsten Posten in der Musikstadt Hamburg.







4,12 bei 16 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hamburg als Herzensheimat

Beim Abschied von seinen beiden Chören in Wiesbaden seien Tränen geflossen. Leicht sei das alles nicht gewesen. Aber am zu Michel Musik zu machen, sei für ihn ein großer Lebenstraum gewesen. „Ich habe in Hamburg vor 20 Jahren Kirchenmusik studiert“, erzählt Endebrock. "Ich habe hier an dieser Kirche meine A-Prüfung gemacht. Seitdem war es der große Traum für mich, hier zu landen." Hamburg sei seine Herzensheimat, sagt der Musiker. "Ich fühle mich hier wahnsinnig wohl - in der Stadt, aber auch in diesem Kirchenraum, der so wunderschön weit, warm und gleichzeitig groß aber auch fast familiär ist." Fünf Orgeln hat der Michel. Es ist ein kleines Kirchenmusik-Paradies. Alle Tasten hat Enderbock zwar noch nicht gespielt. "Aber die meisten schon", lacht er. "Weil in den vergangenen Tagen hier so viel los war, habe ich nachts geübt und mich mit den Instrumenten vertraut gemacht."

Zeit an der Orgel vergeht wie im Flug

Endebrock stammt aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Osnabrück. Er war damals der einzige im Ort, der Klavier spielen konnte. Dann wurde eines Tages der Organist krank. "Und dann hieß es: 'Endebrock, Du bist dran!' Da musste ich von heute auf morgen den Gottesdienst in der Kirche spielen, ohne das vorher einmal gemacht zu haben", erinnert er sich. "Ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal an der Orgel saß, und vier Stunden später schaute ich auf die Uhr und konnte gar nicht glauben, dass es schon so spät ist. Dieses Instrument hat mich gleich gefesselt."

Ungewöhnliche Werke auf dem Programm

Dossier Hamburgs Michel trotzt Bränden und Krieg Zweimal abgebrannt, im Zweiten Weltkrieg zerbombt - aber immer wieder aufgebaut: Die Hamburger St. Michaelis-Kirche trotzt der Zeit und ist noch immer Wahrzeichen der Stadt. mehr

In Wiesbaden hat er mal die Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky für zwei Orgeln und Percussion arrangiert. Solche Experimente kann er sich auch mal im Michel vorstellen. Vor allem schwebt ihm ein neuer Chorklang vor. "Mit dem Chor habe ich einiges vor. Es wird anders klingen als bisher, ohne dass es bisher schlechter war." Neben den Klassikern von Bach und Brahms will er selten gespielte Stücke aufführen, am Karfreitag zum Beispiel einen Psalm von Lili Boulanger und ein "Stabat Mater" von Francis Poulenc.

Es klingt nach frischem Wind im Michel

Die Hamburger sind erfahrungsgemäß den Traditionen treu, aber fremdeln mit allem, was nicht Weihnachtsoratorium, Matthäus-Passion oder Brahms-Requiem ist. Endebrock nimmt diese Herausforderung gern an. "In Wiesbaden habe ich beispielsweise mal die Jesus-Passion von Oskar Gottlieb Blarr aufgeführt. Da war die Kirche fast ausverkauft. Man kann die Menschen für solche Musik gewinnen, aber es ist harte Arbeit." Das klingt nach frischem Wind für den Hamburger Michel. Der sympathische 49-Jährige hat - und das ist ein kleines Weihnachtswunder - eine Wohnung ganz in der Nähe der Hauptkirche gefunden - für sich und seinen treuen Begleiter. "Meinen Beagle Hilde und mich kann man nun häufiger hier im Viertel antreffen."

Weitere Informationen Christoph Schoener über seinen Abschied vom Michel Nach 22 Jahren hört Christoph Schoener als Kirchenmusikdirektor der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis auf. Im Interview spricht er über die schwierige Anfangszeit und seine musikalische Zukunft. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 02.01.2020 | 19:00 Uhr