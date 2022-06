Ein Festivalwochenende mit Klassik und Clubmusik Stand: 29.05.2022 17:04 Uhr Gewinnen Sie ein Wochenende auf dem Detect Classic Festival vom 29.7.22 – 31.7.22 auf Schloss Bröllin.

Das Detect Classic Festival 2022 auf Schloss Bröllin lädt Menschen von Jung bis Alt ein, an drei Tagen in liebevoll gestalteter Festivalatmosphäre moderne Klassik, experimentelle Musik oder Jazz- und Pop zu entdecken. Tauchen Sie vor historischer Kulisse ein in einen Rausch aus Licht und Klängen! NDR Kultur verlost zwei Festivalpässe inklusive Campingstellplatz.

Machen Sie jetzt mit: entweder über die NDR Kultur App, oder indem Sie das angehängte Formular ausfüllen.

Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NDR Kultur Neo | 26.06.2022 | 22:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik