Diese Orte haben sich für das vierte NDR Kultur PopUp! Konzert beworben Stand: 03.10.2024 06:00 Uhr Wir haben drei mögliche Orte für das NDR Kultur PopUp! Konzert mit Norma vorgestellt - Sie konnten abstimmen. Den Gewinner-Ort stellen wir am Freitag in der Sendung "Der Morgen mit Philipp Schmid" vor!

Am 9. Oktober gibt die Singer-Songwriterin Norma mit ihrer Band ein NDR Kultur PopUp! Konzert. Nur wo - das ist noch offen. Über diese drei Orte konnten Sie abstimmen:

Ein Gewächshaus in Ducherow

Es ist nicht irgendein Gewächshaus, es gehört zu einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung des evangelischen Diakoniewerks Bethanien in Ducherow in Mecklenburg-Vorpommern. Dort arbeiten und leben 106 Menschen mit Behinderung gemeinsam mit 20 Mitarbeitenden. Die Atmosphäre ist herzlich, aufgeschlossen und auf Gemeinschaft ausgelegt, erzählt Mirko Volz, der stellvertretende Werkstattleiter: "Aufgrund von damaligen Corona-Regeln war es uns nicht möglich, unser 30-jähriges Jubiläum groß zu feiern. Ein Auftritt bei uns wäre eine tolle Möglichkeit, dies nachzuholen. Die Menschen, die hier leben und arbeiten, sind ganz besonders, lieben Musik und viele von ihnen stehen bei Konzerten von der ersten bis zur letzten Note vor der Bühne tanzen mit."

Das NDR Kultur PopUp! Konzert mit Norma würde im Gewächshaus der Gärtnerei des Betriebes stattfinden - mit besonderen Zuschauern und zweifelsohne in einer ganz besonderen Atmosphäre.

AUDIO: Bugenhagen-Werkstatt Ducherow: "Wir wollen Inklusion leben" (3 Min) Bugenhagen-Werkstatt Ducherow: "Wir wollen Inklusion leben" (3 Min)

Das Maschinenmuseum Kiel-Wik

In zwei denkmalgeschützten Industriegebäuden des ehemaligen Kieler Gaswerks ist das Maschinenmuseum Kiel-Wik untergebracht. Ungezählte Pferdestärken historischer Kraftmaschinen können hier in unmittelbarer Nähe zum Nord-Ostsee-Kanal, mitten im maritimen Viertel Kiels, besichtigt werden. Ein für die norddeutsche Region einzigartiges Museum - und damit auch ein einzigartiger Ort für ein Konzert, sagt Geschäftsführer Christof Ipsen: "Unser Museum ist privat gegründet und unterhalten. Mit viel Liebe pflegen wir unsere Sammlerstücke und arbeiten in familiärer Atmosphäre miteinander."

Vom uralten Ottomotor, der zischenden Dampfmaschine über den geheimnisvollen Heißluftmotor, die mit Muskelkraft betriebene Bohrmaschine bis hin zum dröhnenden U-Boot-Dieselmotor - das wäre die besondere Kulisse für das NDR Kultur PopUp! Konzert mit Norma im Maschinenmuseum in Kiel.

AUDIO: "Wir brauchen Norma - wie der Motor die Kurbelwelle!" (2 Min) "Wir brauchen Norma - wie der Motor die Kurbelwelle!" (2 Min)

Die Rathauspassage in Hamburg

Die "Passage" in der Hamburger Rathauspassage ist seit 25 Jahren ein Ort, an dem Obdachlose, Arbeitssuchende und Abseitsstehende durch Arbeit integriert werden. Seit der Wiedereröffnung nach einem Umbau in diesem Frühjahr gibt es eine Bibliothek, ein Café, ein Restaurant und eine Touristeninformation. Es ist ein soziales Projekt zur Förderung von Langzeitarbeitslosen und von Zugewanderten bei der Integration in den Arbeitsmarkt.

Es ist zugleich ein Ort der Begegnung, ein "Zusammen-Ort", wie es Geschäftsführerin Susanne Winterberg nennt: "Bei uns kommen Menschen verschiedener Herkunft, aus allen Bevölkerungsschichten und jeden Alters, miteinander in Kontakt - und das sehr niedrigschwellig. Das wäre doch ein perfekter Ort für das NDR Kultur PopUp! Konzert mit Norma. Ganz egal, ob vermögend oder auf Hilfe angewiesen, alteingesessen oder zugezogen, oder auch Touristen, die vorbeikommen - alle können so hier gemeinsam Kultur erleben."

AUDIO: Immer noch ein Geheimtipp: Die Rathauspassage in Hamburg (4 Min) Immer noch ein Geheimtipp: Die Rathauspassage in Hamburg (4 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 27.09.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Rock und Pop