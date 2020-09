Stand: 08.09.2020 09:37 Uhr - NDR Info

Die Sterne: Erwachsener Indie-Sound

Die Sterne treten am 18. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

"Weißt du, wie viel Sternlein spielen?", könnte Sänger und Gitarrist Frank Spilker das Publikum fragen. Denn von den Sternen, die vor rund 30 Jahren als Band angefangen haben, ist mittlerweile nur noch Spilker übrig - und Die Sterne sind heute eher ein Projekt, ein Kollektiv als eine Musikgruppe. 2020 veröffentlichte Spilker das zwölfte Album der Sterne, zusammen mit mehreren Gastmusikern. Das macht den Sterne-Sound, der zuvor aus elektronischem Funk und Indie bestanden hat, noch etwas unberechenbarer - aber auch frischer und hörbar erwachsener.

Die Sterne beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Indie-Pop Gründung 1991 Gesang, Gitarre Frank Spilker

