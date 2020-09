Stand: 08.09.2020 12:54 Uhr - NDR Info

Verleihung des "Anchor"-Awards 2020

Die "Anchor"-Show findet am 19. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg statt. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Der "Anchor"-Award zeichnet seit 2016 aufstrebende internationale Musiker und Musikerinnen aus. Jedes Jahr wird er auf dem Hamburger Reeperbahn Festival vergeben. Der "Anchor"-Award ist für Fans eine gute Orientierungshilfe, welche Acts es sich lohnt, anzusehen - für die Ausgezeichneten ist es im besten Falle ein Sprungbrett in Richtung internationale Karriere.

Alle Nominierten des "Anchor"-Awards spielen in den zwei Tagen vor der Preisverleihung Konzerte auf dem Reeperbahn Festival und müssen während ihrer Konzerte eine Fachjury überzeugen. Hierbei geht es vor allem um ein stimmiges Gesamtpaket: Musik, Text und Performance müssen herausragend und eigenständig sein.

Nominiert sind in diesem Jahr diese sechs Acts:

Auch die Jury ist mit insgesamt sechs Fachleuten bestückt:

Melanie C., Musikerin, Ex-Mitglied bei den Spice Girls

Markus Kavka, Musikjournalist und Moderator

Brody Dalle, Musikerin und Gitarristin

Frank Dellé, Sänger, Gründungsmitglied und Frontmann von Seeed

Tony Visconti, Produzent - etwa von David Bowie

Darcy Proper, Masterin Engineer, Grammy-Gewinnerin

