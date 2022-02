Der amerikanische Komponist John Adams wird 75 Jahre alt Stand: 15.02.2022 06:00 Uhr Seine Opern und Konzertstücke wie "Nixon in China" und "Short ride in a fast machine" sind Hits der Klassik-Konzertszene. Komponiert hat sie John Adams.

von Margarete Zander

John Adams ist mit Steve Reich und Philip Glass einer der prominentesten Vertreter der amerikanischen Minimal-Music. Und weil er gut zehn Jahre jünger ist als seine beiden Kollegen, bezeichnet er sich gern als Post-Minimalisten. Er wird heute 75 Jahre alt. "Muss der Teufel all die guten Melodien haben?", fragt John Adams und lässt Yuja Wang irgendwo zwischen dem Totentanz von Franz List und Funk darauf antworten. "Ja!" - sagte er, als er die Musik zum ersten Mal hörte, "so hat noch nie ein Klavierkonzert angefangen!"

Die Musik von John Adams ist vielfältig

John Adams macht alles Mögliche, er schreibt gerne Musik aus reinem Vergnügen oder er lässt sich von ernsten Themen herausfordern. In seiner Oper 'The Death of Klinghoffer' nach der Entführung der Achille Lauro ging es um eine palästinensisch-jüdische Krise. In 'Doctor Atomic' um die Gewissenskonflikte der amerikanischen Forscher vor den ersten Atomwaffenversuchen in der mexikanischen Wüste 1945 und in 'Nixon in China' um die Frage, wer die wahren neuen Helden sind. Im Focus stehen bei John Adams immer einzelne Menschen und ihr Drama. John Adams will, dass man das Lebensgefühl von heute spürt. "Ich lese viel und habe hohe Maßstäbe bei der Auswahl meiner Texte, aber ich halte mich nicht für einen Intellektuellen."

Komponist Adams bindet seine Umgebung in seine Stücke ein

Am 15. Februar 1947 wurde John Adams in Worcester, Massachusetts geboren. Seit 1971 lebt er in Berkeley, Kalifornien und hat anfangs sehr stark auf die Steilküste reagiert. "An der Big Sur, dem Abschnitt zwischen Santa Cruz und Santa Barbara zerschellen und brechen sich die Strömungen in einem langsamen, trägen Rhythmus von furchteinflößender Kraft", sagt er. "The Dharma at Big Sur" wurde Thema seines Konzertes für verstärkte Violine und Orchester. So wie Jack Kerouac die Situation in seinen Romanen beschrieben hat, so sollte die Musik klingen, sagt Adams. "Seine Beschreibungen kommen sehr nah an mein eigenes Gefühl der Befreiung und Erregung heran; eine Ekstase, gleichwohl mit einem Hauch jener Melancholie, die in der ersten von Buddhas 'Vier Edlen Wahrheiten' ausgedrückt ist: 'Alles Leben ist leidvoll.'"

Freud und Leid liegen bei John Adams eng beieinander. "Die Kammersinfonie wurde von einer Geburtstagsparty für fünfjährige Kinder inspiriert, mit seinem speziellen Chaos, und diesem schrägen Humor zwischendurch und den absurden Kontrapunkten."

Neue Oper von John Adams geplant

John Adams schreibt gern für Orchester, mit vielen neuen Ideen und kurzen Clips aus der Romantischen Musik, sagt er, verarbeitet von einem amerikanischen Minimalisten. Heute wird der amerikanische Komponist John Adams 75 Jahre alt. Im Herbst soll seine Neue Oper "Antonius und Cleopatra" die Opernsaison in San Francisco eröffnen. Mehr über den Komponisten und vor allem über seine Musik hören Sie am Dienstagabend in der Sendung "Neue Musik" auf NDR Kultur.

