Der NDR beim Reeperbahn Festival 2020

Die 15. Auflage des Hamburger Reeperbahn Festivals findet vom 16. bis 19. September statt. Der NDR ist beim größten Club-Festival Europas, das Corona-bedingt 2020 deutlich kleiner ausfällt, erneut als Medienpartner dabei und begleitet die Veranstaltung in seinen Hörfunkprogrammen, im NDR Fernsehen und auf NDR.de. Geplant sind bei dem Festival in diesem Jahr rund 120 Konzerte und etwa 30 Veranstaltungen an 20 Spielorten.

Zahlreiche Konzerte im Videostream bei NDR.de

NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE viele Konzerte im Videostream. Die meisten der Konzerte sind nach ihrer Ausstrahlung im Stream noch für 90 Tage online. Auch die Eröffnungsshow Doors Open am Mittwochabend und die Anchor Award Show am Sonnabend werden live bei NDR.de übertragen.

Festival-Blog bei NDR.de

NDR.de bietet zudem zahlreiche Tipps und Highlights sowie die wichtigsten Infos rund um die Veranstaltung. Im Festival-Blog berichtet NDR Musikjournalist Matthes Köppinghoff zudem von seinen Entdeckungen und Erfahrungen.

N-JOY Reeperbus auf dem Spielbudenplatz

Während der vier Tage steht auch wieder der N-JOY Reeperbus auf dem Spielbudenplatz - dort treten zahlreiche Bands auf. Anders als sonst üblich haben wegen der Corona-Pandemie aber nur Festival-Besucher mit Tickets Zutritt. Ausgewählte Auftritte vom Reeperbus stellt NDR.de später als Video zur Verfügung.

NDR Blue Backstage: Ohne Publikum - doppelt so lang

Das Karostar Musikhaus St. Pauli wird während des Reeperbahn Festivals zum Radio-Studio. Täglich diskutieren die dortigen Gäste in der Radio-Show NDR Blue Backstage über aktuelle Musik-Themen. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Frage, wie sich dieses Pandemie-gerecht organisierte Musikfestival von Tag zu Tag entwickelt. Live-Musik gibt es natürlich auch. Die Show findet in diesem Jahr zwar ohne Publikum statt - hat mit jeweils zwei Stunden dafür aber die doppelte Länge. Gesendet wird vom 17. bis zum 19. September täglich von 22 bis 0 Uhr auf NDR Blue. Die Sendungen werden jeweils nachts um 00.05 Uhr im NDR Info Nachtclub wiederholt.

