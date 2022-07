Deichbrand Festival 2022: Electro-House trifft Indie-Rock Stand: 20.07.2022 10:00 Uhr Knapp einhundert Musikerinnen und Musiker sind in diesem Sommer zum Deichbrand Festival eingeladen. Vier Tage lang findet ab morgen an der Wurster Nordseeküste ein vielfältiges Programm statt.

Nachdem das Deichbrand Festival aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie zwei Jahre pausieren musste, haben die Veranstalter bereits vor einem Jahr die ersten Acts für dieses Jahr angekündigt. Dabei haben sie versucht, so viele Acts wie nur möglich aus dem Line-Up von 2020 mitzunehmen, um den Fans, die bereits Tickets ergattern konnten, die erwarteten Bands zu präsentieren. Mit dabei sind unter anderem Sido, Milky Chance, Apache207 und Die Orsons.

Kraftklub feiern auf dem Deichbrand Festival ihr Comeback

Ebenfalls dabei ist die Indierock-Band Kraftklub aus Chemnitz, die in diesem Jahr ihr Comeback feierte. Der amerikanische DJ Steve Aoki präsentiert nun zum zweiten Mal seine Electro-House Beats im Landkreis Cuxhaven. Auch Popmusikerinnen und -musiker wie Bosse, Clueso oder Mia treten wieder beim Deichbrandfestival auf.

Neben den Konzerten finden auf dem Deichbrand Festival wieder verschiedene Workshops statt. In diesem Jahr legt das Festival einen Fokus auf Handarbeit mit Haarkranzbinden und sportlicher Ausdauer mit einer Kletterwand und einem Slackline Park.

Neu auf dem Deichbrand Festival 2022

Neu konzipiert ist die 'Electric Island', die sich im Infield befindet und daher bis in die frühen Morgenstunden bespielt werden kann. Auf dieser Bühne legen alle Electronic- und Techno-Acts auf. Und wenn alle anderen Konzerte schon längst vorbei sind, gibt es im Palastzelt nachts noch ein Party-Programm. Nicht neu ist die 'Warm-Up-Party', die bereits am Donnerstag stattfindet, allerdings wurde die verlegt und steigt jetzt im Infield vor einer großen Bühne. Auf der Bühne stehen unter anderem die Bands Beauty & the Beats und die Drunken Masters.

