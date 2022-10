Das NDR Kultur Chorexperiment - das Wichtigste im Überblick Stand: 05.10.2022 09:20 Uhr Die Anmeldephase für das NDR Kultur Chorexperiment ist gestartet. Was für Workshops wird es geben, gibt es Notensätze für Chöre, was ist für Schulklassen zu beachten? Hier gibt es Antworten auf die häufigsten Fragen.

von Jennifer Philipp

Knapp tausend Sängerinnen und Sänger aller Altersklassen haben sich bereits für unser Chorprojekt angemeldet. Aus ganz Deutschland werden Menschen mit uns singen. Einige Videos sind bereits bei uns eingegangen. Besonders viele Schulchöre unterstützen die Friedensbotschaft des Lindenberg-Songs in diesem Jahr. Es soll sogar einen Chorexperiment-Flashmob in Bad Lauterberg geben! Ehepaare sind dabei, Familien, Geschwister, Freundinnen und Freunde, Chöre und Ensembles, auch eine Handpuppe singt mit - eine bunte und vielfältige Gruppe an Singenden. Wir freuen uns riesig über so viele kreative Beiträge und auch über ein Menge richtig guter und wichtiger Fragen, die Ihr uns geschickt habt. Die häufigsten Unklarheiten sollen an dieser Stelle einmal ausgeräumt werden.

Welche Workshops kann ich als Sänger*in besuchen?

Am Wochenende vom 14. bis 16. Oktober 2022 starten wir mit dem World Choir for Peace fünf kostenlose Online-Workshops, in denen die Sängerinnen und Sänger ein breites Angebot rund um das Singen erwartet. Die Teilnahme ist für alle Säger*innen nicht verpflichtend, darf aber die Freude am Mitmachen steigern. Am Freitag geht es um das Einsingen unter promineter Anleitung, Samstag und Sonntag folgen Kurse zu Bildpräsenz und professionellem Chorgesang. Hier werden auch die vielerseits erwünschten Stimmlagen der Chorversion zu "Wir ziehen in den Frieden" geprobt. Dass Singen glücklich macht, kann jeder bestätigen, der regelmäßig singt. Dass das Singen sich aber auch positiv auf die körperliche und geistige Gesundheit auswirkt, wird auch Thema in einem der Workshops sein.

Wie kann ich mich zu den Workshops anmelden?

Die Online-Workshops sind nicht zulassungsbeschränkt, eine Anmeldung bis zum 14. Oktober ist aus organisatorischen Gründen dennoch unter chorexperiment@ndr.de erforderlich. Auf diese Weise erhaltet Ihr kurz vor dem Termin die Einwahldaten. Im Anschluss werden die Workshops als Videos online veröffentlicht, sodass auch diejenigen reinschauen können, die es zum Kurs nicht geschafft haben. Konkrete Terminangaben und Inhalte werden an dieser Stelle ab dem 7. Oktober zu finden sein.

Weitere Informationen Friedenschöre mit Mission: "Singen verbindet Herzen" Friedenschöre gibt es auf der ganzen Welt. Aus verschiedenen Anlässen gegründet, verbindet alle eine Botschaft: Frieden! mehr

Tipps für singende Kindergärten und Schulen

In diesem Jahr haben sich besonders viele Schulen und auch Kindergärten zum Projekt angemeldet. Und eine Frage hat uns immer wieder erreicht: Wie kann die Chorleitung ohne instrumentelle Begleitung darauf einwirken, dass die richtige Geschwindigkeit gehalten wird? Unser Tipp: Die Chorleitung nimmt die Kopfhörer und singt deutlich mit, sodass der Chor sich daran orientieren kann. Hilfreich ist es auch, wenn das Video auf einem großen Bildschirm zu sehen ist oder jemand Texttafeln hoch hält. Textblätter können natürlich auch verteilt werden.

Die Einsendephase kollidiert mit den Herbstferien, was tun?

In Niedersachsen enden die Herbstferien in diesem Jahr am 28. Oktober. Der Einsendeschluss für Eure "Wir ziehen in den Frieden"-Videos ist am 1. November. Wenn es Euch vor den Ferien nicht mehr möglich ist, das Lied gemeinsam einzusingen, schreibt uns unter chorexperiment@ndr.de. Gemeinsam werden wir bestimmt eine Lösung finden.

Einverständnis: Was, wenn nicht alle auf`s Bild dürfen?

Wenn Ihr als Chor, Gemeinde, Dorfgemeinschaft, Freundeskreis, Kindergarten oder Schule Videos einsendet, braucht Ihr uns nicht nicht jeder Einzelnen oder jedem Erziehungsberechtigten eine Einverständniserklärung schicken. Mit Eurer Anmeldung bestätigt Ihr uns, dass alle im Bild zu sehenden Personen (bzw. deren Vormund) mit der Veröffentlichung einverstanden ist. Wenn ein Teil Eurer Gemeinschaft nicht mit ins Bild mag oder darf, gibt es vielleicht die Möglichkeit, die Kamera so auszurichten, dass die Person mitsingen kann, aber nicht zu sehen ist. So kann es dennoch ein Gruppenerlebnis werden, bei dem niemand ausgeschlossen wird.

Was, wenn die Kinder sich nicht den ganzen Text merken können?

Diese Frage erreichte uns von mehreren Erzieherinnen und Lehrerinnen. Dass einige kleine Sängerinnen und Sänger nicht den ganzen Text auswendig lernen können, und auch noch nicht die Möglichkeit haben mitzulesen, ist gar nicht schlimm. Wichtig ist, dass auch sie Teil der großen Botschaft werden können. In diesem Fall reicht es, wenn lediglich der Refrain kräftig eingesungen wird.

Gibt es einen Notensatz für die Chorversion?

Das ist die mit Abstand am häufigsten gestellte Frage, die uns von Euch erreichte. Leider sind wir rechtlich nicht befugt, die Notensätze der Chorversion von "Wir ziehen in den Frieden" zu veröffentlichen. Die Noten der Melodie von "Wir zuehen in den Frieden" findet Ihr hier:

Hier noch einige technische Hinweise, die Ihr beachten solltet, wenn Ihr Euch beim Singen filmt:

- Bitte filmt Euch im Querformat!

- Videoauflösung mindestens Full HD (1920 x 1080)

- Eine Lichtquelle sollte sich vor den abgebildeten Personen befinden, damit die Gesichter gut ausgeleuchtet sind

- das Handy / die Kamera sollte sich im besten Fall auf einem Stativ befinden.

- Bitte auf den Ton und die Sprachverständlichkeit achten - versuchen, das Video in einer ruhigen, nicht hallenden Umgebung aufzeichnen (ggfs. ein externes Mikrofon nutzen)

Der Einsendeschluss für Eure Videos ist der 1. November 2022.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 01.11.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop