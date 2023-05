Coronation in London: Die Musik zur Krönung von Charles III. Stand: 06.05.2023 16:00 Uhr King Charles III. und seine Frau Camilla sind offiziell zu König und Königin Großbritanniens und des Commonwealths gekrönt. Die musikalischen Programmpunkte hat Charles persönlich ausgewählt.

von Carina Rieper

Die symbolische Coronation-Zeremonie hat am Sonnabend in der Westminster Abbey in London im Rahmen eines Krönungsgottesdienstes ab 11 Uhr Ortszeit stattgefunden. King Charles III. ist der 40. regierende Monarch, der dort seit dem Jahr 1066 gekrönt wurde. Dabei saß Charles im Coronation Chair, einem Eichenthron aus dem Jahr 1300 - das wohl älteste Möbelstück Großbritanniens, das noch für seinen ursprünglichen Zweck verwendet wird.

AUDIO: Der Krönungsthron und der Stein der Vorhersehung (5 Min) Der Krönungsthron und der Stein der Vorhersehung (5 Min)

Zwölf Auftragswerke für die Coronation

Während der mehrstündigen Krönungszeremonie gab es ein vielfältiges Musikprogramm, das Charles selbst ausgewählt hat, darunter griechisch-orthodoxe Musik in Erinnerung an seinen Vater, Prinz Philip. Außerdem begleiteten unter anderem der Chor der Westminster Abbey und ein Gospel-Chor den Gottesdienst, bei dem zum Teil auf Walisisch gesungen wurde. Auf dem Programm stand vor allem britische Musik aus insgesamt 350 Jahren.

Zu der beauftragten Krönungszeremoniemusik gehörten insgesamt sechs Orchesterstücke, fünf Chorwerke - dirigiert von John Eliot Gardiner - und ein Orgelstück.

Das extra für diesen Anlass zusammengestellte Coronation Orchestra besteht aus Mitgliedern unter anderem des Royal Philharmonic Orchestra, des BBC National Orchestra of Wales, dem Scottish Chamber Orchestra und dem Royal Opera House Orchestra. Dirigiert wird es von Antonio Pappano. Das Orchester wurde durch Solistinnen und Solisten wie der walisische Opernsänger Bryn Terfel ergänzt.

350 Jahre Musikgeschichte: Von William Byrd bis Andrew Lloyd Webber

Die Musikauswahl kombiniert traditionelle Klänge - wie Musik von William Byrd, Georg Friedrich Händel und Edward Elgar - mit der Moderne. Dafür wurden zwölf neue Werke in Auftrag gegeben, darunter eine Hymne von Musical-Komponist Andrew Lloyd Webber, die, so Lloyd-Webber, ein "freudiges Ereignis" wiederspiegeln soll. Sie basiert auf Psalm 98 und beginnt mit den Worten "O sing unto the Lord a new song; for he hath done marvellous things."

Judith Weirs Orchesterstück "Brighter Visions Shine Afar" eröffnete den Krönungsgottesdienst. Zu den musikalischen Highlights gehörten auch drei Versionen der irischen Hymne "Be Thou my Vision" von Nigel Hess, Roderick Williams und Shirley J, Thompson sowie ein Orgelstück von Iain Farrington.

Außerdem wurde der Schauspieler und Filmmusikkomponist Patrick Doyle beauftragt, einen Krönungsmarsch zu komponieren. Die weiteren von King Charles ausgewählten, beauftragten Komponistinnen und Komponisten sind die Engländerinnen und Engländer Sarah Class, Tarik O'Regan, Roxanna Panufnik und Debbie Wiseman sowie der Waliser Paul Mealor.

