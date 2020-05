Stand: 11.05.2020 11:45 Uhr - NDR Kultur

Wegen Corona: Schwierige Lage der Musicals in Hamburg von Torben Steenbuck

Die Corona-Krise trifft im Moment alle kulturellen Einrichtungen sehr hart. Museen dürfen zwar unter bestimmten Auflagen wieder öffnen, aber Konzertsäle, Kinos und Theater müssen bis auf Weiteres leer bleiben. Das belastet im Norden nicht nur die Elbphilharmonie oder das Staatstheater Hannover, sondern auch die Musicals. Für Hamburg sind diese schon lange ein Touristen-Magnet. Ein Blick auf die Lage bei Stage Entertainment, dem größten Musical-Veranstalter in Deutschland.

Es herrscht Stille im Theater an den Elbbrücken. Seit 2001 ist hier jeden Tag die Sonne im Musical "König der Löwen" aufgegangen. Aber seit Beginn der Corona-Krise ist damit Schluss. Völliger Stillstand. Stephan Jaekel, Sprecher von Stage Entertainment in Deutschland, fasst die Emotionen im Unternehmen wie folgt zusammen: "Die Stimmung schwankt zwischen Zuversicht und Skepsis."

Die Skepsis betrifft die Frage, ob das Unternehmen einigermaßen heil durch die Krise kommt. Neun feste Häuser betreibt Stage Entertainment in Deutschland, vier davon in Hamburg. Die größte Herausforderung für Jaekel und seine Kollegen im Moment ist, mit den Kunden in Kontakt zu kommen und gekaufte Tickets umzubuchen. "Alle bereits gekauften Tickets behalten ihren Wert. Diese Tickets werden in einen Gutschein umgewandelt, der berechtigt, die gleiche Show zu einem neuen Wunschtermin zu sehen, oder optional ein anderes Stück von Stage Entertainment anzusehen. Vielleicht hat man seinen Geschmack in der Zwischenzeit gewandelt."

Wie die Musical-Branche in der Corona-Krise leidet







Mögliche Fortsetzung der Termine im September

Bei etwa 100.000 Kunden ist es nicht so einfach, immer einen passenden Ersatztermin zu finden. Wer keinen findet oder das Geld dringend braucht, bekommt dieses auch wieder, dafür gibt es eine Härtefallregelung. Für alle anderen Besucher soll es ab dem 1. September wieder losgehen. "Sollte uns irgendeine Behörde in einem Bundesland die Möglichkeit erteilten, früher wieder aufzumachen, dann heben wir die Vorhänge, aber das halte ich ehrlich nicht für realistisch", sagt Jaekel.

Musicals in Hamburg: Zahlreiche Shows werden verlängert

Die gute Nachricht: Die meisten jetzt abgesagten Shows können verlängert werden. Das Tina-Turner-Musical bleibt länger im Operetten-Haus, "Paramour" länger in der Neuen Flora und der "König der Löwen" bleibt sowieso im Theater am Hafen. Doch was, wenn die Corona-Auflagen sehr streng bleiben? Eine Show mit halbem Publikum sei keine Option, meint Jaekel: "So was kann man mal für ein paar Tage im Monat aushalten, wenn man unter den laufenden Kosten spielt, aber nicht dauerhaft. Wenn es hart auf hart kommt, bedeutet das für uns, dass es noch länger dauert, bis wir wieder loslegen."

Corona: Folgen für die Musical-Stadt Hamburg

Doppelter wirtschaftlicher Schaden für Musical-Theater im Herbst

Durch die verschobenen Shows und die dadurch bereits verkauften Sitze im Herbst erwartet Stage Entertainment einen doppelten wirtschaftlichen Schaden. Immerhin bekommt das Unternehmen für seine etwa 1.700 Beschäftigten Kurzarbeitergeld. Auch die Musiker und Darsteller. Wenn alles gut läuft, können diese bald wieder mit Gesangsproben beginnen.

"Ich hab eine Zeit lang gedacht, was wir anbieten, Musical-Theater, das ist Unterhaltung, heitere Muse. Das macht man freiwillig on top. Mittlerweile kriege ich von unseren Zuschauern die Rückmeldung, 'es fehlt uns richtig etwas'", erzählt Jaekel. Dafür könne im Moment kein Video, kein Streaming-Dienst und noch kein noch so schön gemeintes Wohnzimmer-Konzert einen adäquaten Ersatz bieten. "Wir alle sehnen uns nach dem Moment, wenn die Vorhänge sich wieder öffnen dürfen." Bis dahin wird man sich aber wohl oder übel die größten Musical-Hits weiterhin zu Hause anhören müssen.

