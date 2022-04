Christoph Eschenbach zum Krieg: "Die Erinnerungen werden wach" Stand: 02.04.2022 15:01 Uhr Christoph Eschenbach ist Jahrgang 1940 und so hat er auch Erinnerungen an den Krieg. Ein Gespräch mit dem Dirigenten über Prägung und Hoffnungsschimmer.

Herr Eschenbach, Russlands Krieg gegen die Ukraine erschüttert Menschen, die noch im Zweiten Weltkrieg geboren oder in der Nachkriegszeit groß geworden sind, besonders. Sie sind Jahrgang 1940. Wie sehr hat der Krieg Ihr Leben geprägt?

Christoph Eschenbach: Der Krieg hat mein Leben entscheidend geprägt, weil ich natürlich alles ganz genau erinnere. Wenn ich jetzt diese Bilder sehe von den Zerstörungen in Mariupol und anderen ukrainischen Städten und die Flüchtlingsströme mit den entgeisterten Augen und traumatisierten Gesichtern der Kinder lebt alles wieder neu auf. Die Erinnerungen werden wach und sie haben eine desaströse Wirkung auf mich.

In ihrem Fall war es so, dass Sie als Kind nicht gesprochen haben, so traumatisiert waren Sie. Was hat dafür gesorgt, dass Sie Ihre Sprache wiedergefunden haben?

Eschenbach: Die Musiker hat dafür gesorgt. Nach meiner sehr dramatischen Flucht aus Schlesien bin ich bei meiner Stiefmutter, einer Cousine meiner wirklichen Mutter, untergekommen. Ich bin auf der Flucht fast gestorben, und sie hat mich gerettet. Sie war Pianistin und hat jeden Abend Klavier gespielt, stundenlang. Das hat mich als Kind fasziniert. Ich sprach nicht, konnte nicht sprechen, war wirklich stumm geworden von den Eindrücken, die auf mich eingewirkt hatten. Und das erste Wort, das ich dann wieder sprach, war "ja", als meine Vize-Mutter mich fragte, ob ich auch Musik machen wollte.

Was kann Musik jetzt leisten, wobei kann sie helfen?

Eschenbach: Sie muss auf uns alle einwirken auf verschiedenste Art und Weise. Das Einwirken von Musik ist eine emotionale Aufrüttelung, der wir stattgeben sollten und die uns vieles von dem, was wir sehen, erläutert und kommentiert. Aber eben nicht nur das: Die Musik lässt uns wirklich mitempfinden, was diese fürchterlichen Ereignisse darstellen und was die Menschen dort bewegt.

Es scheint, so, dass dieser Krieg bei vielen noch einmal längst vergrabene, verdrängte oder nur halb verarbeitete Erinnerungen weckt. Wie erleben Sie das? Hätten Sie gedacht, dass so etwas in Europa noch einmal passieren kann?

Eschenbach: Das habe ich gedacht. Aber es ist ja nun passiert. Und wir wissen auch gar nicht einmal die Folgen, wir wissen nicht, wie die Historie weitergeht. Ich schaue jeden Tag die Nachrichten im Fernsehen an, was ich nie getan habe. Es ist einfach so, dass ich in dieses Drama mit hineingezogen worden bin, weil ich eben auch diese Städte gesehen habe, die zerbombt sind. Sie haben mich auch an die Zerbombung von Hamburg und Breslau erinnert und auch an die Flucht. Das ist jetzt wieder ganz lebendig geworden - und aufreißend.

Sie engagieren sich und sind ein großer Menschenfreund - vor zwei Wochen haben Sie mit einem Solidaritätskonzert ein Zeichen gesetzt.

Eschenbach: Ich habe Ihnen ja gerade schon gesagt, wie ich beeindruckt war von diesen Bildern und vor allen Dingen auch von den Kindern, die auf der Flucht sind. Deshalb habe ich in Berlin ein großes Solidaritätskonzert mit dem Konzerthausorchester gemacht für die ukrainischen Kinder.

Das Gespräch führte Philipp Cavert.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 01.04.2022 | 16:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik