Chöre in der Corona-Pandemie: Die eigene Stimme stärken

Chöre wollen in der Pandemie die eigene Stimme stärken Stand: 25.01.2022 13:33 Uhr Für die Chorszene ist die Corona-Pandemie eine große Herausforderung. Förder- und Hilfsprogramme haben viele nicht erreicht. Und selbst wenn Proben vielerorts noch erlaubt sind, finden sie meist nur mit starken Einschränkungen statt.

von Miriam Stolzenwald

Joschua Claassen ist Musiklehrer und Chorleiter in Celle. Er kann mit seinem Chor und auch in der Schule in Präsenz proben. Die Klassen von Joschua Claassen dürfen singen, mit genügend Abstand, im Raum verteilt und regelmäßigen Lüftungspausen. Dann können sie dazu sogar die Masken abnehmen. Dennoch singen viele Schüler derzeit mit Masken. "Wenn ich mit den Schülern im Unterricht singe, dann sind viele sehr ängstlich und man kann natürlich auch schlecht sagen: 'jetzt nehmt die Masken ab'", schildert er seine Erfahrungen. "Das macht sich natürlich auch klanglich in einem sehr zurückhaltenden Gesamtklang bemerkbar."

Zudem bekommen einige Schüler, die gerne in die Chor-AG gegangen wären von ihren Eltern nicht die Erlaubnis. "Weil die Eltern natürlich auch häufig sagen: 'Das ist uns unrecht'. Das überträgt sich natürlich auf die Kinder."

Abmeldungen bei den Chören

Beim Gemischten Chor Großmoor, den Claassen leitet, gibt es zwar diesbezüglich weniger Ängste. Dafür würden sich aber immer wieder einige Mitglieder für längere Zeit abmelden, weil sie ihre Kontakte reduzieren wollen.

In der Zeit, in der nur im Freien geprobt werden konnte, haben einige Chorteilnehmer ihre Stimmen sicherer gelernt. Insgesamt beobachtet der Chorleiter aber deutlich, dass die Sängerinnen und Sänger den Gesangsapparat erstmal wieder trainieren müssen - gerade die Schulkinder: "Die Auswirkungen sind teilweise katastrophal. Die können ihre Stimme gar nicht mehr richtig einsetzen."

Deutscher Chorverband will auf Missstände aufmerksam machen

Die Förder- und Hilfsprogramme haben nicht alle Chöre erreicht. Lange durften die Chöre überhaupt nicht singen, viele mussten aber weiter die Mieten für ihre Probenräume zahlen. Um auf diese Missstände aufmerksam zu machen, hat der Deutsche Chorverband nun die Initiative "Jahr der Chöre 2022" gestartet. In erster Linie will sie Chöre ermutigen, sich an politische Vertreter zu wenden, um Unterstützung zu erhalten.

Alle Chöre sind dazu aufgerufen, zu zeigen, wie wichtig und schön das Singen ist. "Wir müssen aus diesem Stigma nun wieder die Wende heraus finden und müssen die positiven Aspekte in den Vordergrund rücken. Das ist das Gesundheitliche, das ist aber auch die soziale Gemeinschaft, die soziale Arbeit, die Chöre leisten", sagt Veronika Petzold, Geschäftsführerin des Deutschen Chorverbands. "Hier sind wir natürlich auch ein wichtiger Garant für unsere Gesellschaft und pflegen ein immerhin viele, viele Jahrzehnte altes Kulturgut. Das darf man alles nicht so einfach der Pandemie opfern."

Konzerte als Motivationstreiber

Der Celler Chorleiter Claassen könnte sich gut vorstellen, mit seinem Gemischten Chor an der Initiative teilzunehmen. Erstmal versucht er weiter, seine Musikklassen und seinen Chor bei Laune zu halten. "Die größte Motivation sind nach wie vor Konzerte", sagt er. In der Schule ist das nächste in ein paar Tagen. Mit seinem Chor wird er erst wieder im Sommer auftreten.

