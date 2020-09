Stand: 08.09.2020 12:13 Uhr - NDR Info

Children - Harmonie in Zweistimmigkeit

Children treten am 19. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Die Kinder des Retro-Pops sind erwachsen geworden. Children, gegründet 2013, waren einst ein Trio. Nach dem Ausstieg des Gitarristen sind Laura Daede und Steffi Frech übrig geblieben. Sie arbeiten nun als Duo an dem angenehmen Retro-Sound ihrer Songs. Ein bisschen frühe 2000er, ein bisschen Bubblegum-Pop - darin fühlen sich die beiden wohl. Die Sängerinnen kennen sich seit frühester Kindheit in Norddeutschland und zogen zusammen nach Berlin. Harmonischer zweistimmiger Gesang über melodischen Basslinien - Songs auf Deutsch und auf Englisch. Die Musik von Children macht Spaß und der Name ihres zweiten Albums, "Hype", passt dazu.

Children beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Retro-Pop Gründung 2013 Gesang Laura Daede Gesang Steffi Frech

