Stand: 04.09.2020 13:56 Uhr - NDR Info

Erfrischendes Chillen: Bilbao mit entspanntem Indie-Pop

Bilbao treten am 17. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. Vom 16. bis 19. September überträgt NDR.de in Zusammenarbeit mit ARTE viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Nein, sie haben nichts mit der gleichnamigen spanischen Stadt oder dem sehr bekannten Fußball-Club zu tun. Bilbao ist vielmehr das Projekt von vier Freunden aus Hamburg und Berlin, die schon lange Musik machen und jeweils schon als Support für Samy Deluxe und die Leoniden unterwegs waren. Nun haben sie sich endlich entschieden, gemeinsam aufzutreten. Bilbao liefern entspannten und frischen Indie-Pop mit fein abgemischten Sounds. Mit ihrem Auftritt beim Reeperbahn Festival schließt sich ein Kreis, denn genau hier entstand 2019 die Idee, sich als Band zusammenzutun. Nun geben sie hier ihr erstes richtiges Konzert.

Bilbao beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Indie Gründung 2019 Gesang Max Bass Jannes Gitarre Robin Schlagzeug Jan

Weitere Informationen Alle Infos zum Reeperbahn Festival 2020 Das Hamburger Reeperbahn Festival soll vom 16. bis 19. September 2020 trotz Corona-Pandemie live stattfinden - allerdings in verkleinerter Form. mehr Reeperbahn Festival 2020: Die Corona-Beschränkungen Das Reeperbahn Festival 2020 wird wegen der Corona-Pandemie kleiner als sonst. An den Spielorten gelten Mindestabstand und Maskenpflicht. Die Beschränkungen im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachtclub | 19.09.2020 | 00:00 Uhr