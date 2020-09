Stand: 04.09.2020 13:09 Uhr - NDR Info

Betterov: "Ich bin die pure Langeweile"

Betterov tritt am 17. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. Vom 16. bis 19. September überträgt NDR.de in Zusammenarbeit mit ARTE viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Die Texte von Betterov haben etwas Resignierendes an sich, doch die Musik und die Beats holen die Zuhörer gleichzeitig wieder raus aus dieser Stimmung. Betterov ist ein Poet an der Gitarre, der nahezu pausenlos die Widersprüche der Zeit offenlegt. "Ein wahres Wunder ist das / Aber irgendwie ist es auch egal", heißt es in seinem cleveren Song "Viertel vor irgendwas" - und weiter: "Ich bin die pure Langeweile". Doch Betterov, der ursprünglich aus der Theaterszene kommt, muss gar nicht so bescheiden sein. Wie er mit seinen Melodien gegen die Probleme der Gesellschaft ankämpft, ist definitiv hörenswert.

Betterov beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Indie Erste EP 2020

